Путин внес в Госдуму законопроект о воспитании у школьников патриотизма

12:08

Президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой внести в закон об образовании новые поправки. Предлагаемые изменения дополняют термин воспитания учащихся. Документ уже размещен в базе Госдумы.

На данный момент в законе об образовании воспитание прописывается как деятельность по развитию личности ребенка, созданию условий для его самоопределения и социализации. При этом основой для воспитание должны быть «социокультурные, духовно-нравственные ценности и принятые в обществе правила… в интересах человека, семьи, общества и государства».

Президент же хочет дополнить это определение, закрепив законодательно, что воспитание должно быть направлено и на создание у детей «чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и их подвигам, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям», к природе и окружающей среде.

Согласно пояснительной записке к инициативе, воспитание учеников будет входить в образовательную программу. Воспитание должно будет проводиться на основе рабочего и календарного плана. Разработать и утвердить их должны будут образовательные учреждения.

О патриотизме Владимир Путин также говорил в начале мая. В эфире программы «Москва. Кремль. Путин» глава государства заявил, что национальная идея России заключается именно в патриотизме.

