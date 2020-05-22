]]>
]]>
Главная В России Новости

Путин внес в Госдуму законопроект о воспитании у школьников патриотизма

12:08 22.05.2020
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой внести в закон об образовании новые поправки. Предлагаемые изменения дополняют термин воспитания учащихся. Документ уже размещен в базе Госдумы.

На данный момент в законе об образовании воспитание прописывается как деятельность по развитию личности ребенка, созданию условий для его самоопределения и социализации. При этом основой для воспитание должны быть «социокультурные, духовно-нравственные ценности и принятые в обществе правила… в интересах человека, семьи, общества и государства».

Президент же хочет дополнить это определение, закрепив законодательно, что воспитание должно быть направлено и на создание у детей «чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и их подвигам, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям», к природе и окружающей среде.

Согласно пояснительной записке к инициативе, воспитание учеников будет входить в образовательную программу. Воспитание должно будет проводиться на основе рабочего и календарного плана. Разработать и утвердить их должны будут образовательные учреждения.

О патриотизме Владимир Путин также говорил в начале мая. В эфире программы «Москва. Кремль. Путин» глава государства заявил, что национальная идея России заключается именно в патриотизме.
 

Темы: Патриотическое воспитание в России, Владимир Путин
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
22.05.2020, 17:49
Гость: Carlos

Пути тратит указы зря... Стараниями плутократов-олигархов, объединившимися с чиновниками, депутатами, население России стремительно пролетаризуется (в худшем значении этого слова), Россия становится населённой пролетариями - а не рабочими, крестьянами,предпринимателями и всякой там интеллигенции, а ПРОЛЕТАРИИ НЕ ИМЕЮТ ОТЕЧЕСТВА, по той простой причине, что они выключены из основных процессов... Чем кончается - см. 1917 год, пролетаризированные мастеровые и крестьяне стёрли РИ... А её не раздерибанили заграничные доброхоты только по одной причине = им было не до этого..
22.05.2020, 17:48
Гость: сегодня школы у нас не социалистические

, а буржуазно-капиталистического толка. Нет ни какой идеологии.=
Ну и что?
В Америке знаете ли, социализма никогда не было, очччень буржуазно-капиталистическая страна, а патриотизм есть.

+Раньше воспитывался патриотизм в домах пионеров, в бесплатных секциях и кружках+
Неужели? В кржках патриотизм воспитывался-гы-гы.
Там учили фотографировать, рисовать , танцевать и т.п.
ЧТо-то я не припоминаю в кружках патриотизма.
И с чего вы взяли что сейчас нет бесплатных кружков.
Недостатков у нас хватает, НО КРУЖКИ ПОКА ЕСТЬ.

Вместо Домов пионеров сейчас Дома детского творчества, с бесплатными кружками. У нас кружков 15 или 18, точно не помню. Хоть по количеству населения мы до города не дотягиваем. Дом детского творчества оплачивает даже секцию настольного тенниса для детей.
Есть этностудия, три группы детишек по вощрасту, учатся петь русские народные песни, ездят выступать.
22.05.2020, 17:42
Гость: Инга

Зачем чего-то рассказывать, когда достаточно один раз увидеть, как полицаи 9-го мая хватают людей, идущих возложить цветы к вечному огню. Вот и всё "путриотическое" воспитание.
Все комментарии (85)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации