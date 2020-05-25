Мишустин посоветовал россиянам не планировать отдых за рубежом

17:15

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил россиян не торопиться с планированием поездок за рубеж. Как пояснил глава правительства, сейчас необходимо исключить риск распространения COVID-19 и провести отпуск внутри страны. Грядущим летом отдыхающих смогут принять российские курорты.

«В борьбе с распространением коронавируса достигнуты некоторые успехи, но мы помним, что COVID-19 был ввезен из-за границы, поэтому мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж», — сказал премьер-министр.

Мишустин добавил, что многие государства, зависящие от туристических доходов, уже заявили о значительном смягчении карантинного режима, передает ТАСС.

«Я прошу наших граждан не торопиться», — призвал премьер, подчеркнув, что «за несколько дней отдыха можно заплатить слишком большую цену».

Глава правительства пояснил, что уже с 1 июня санатории с медицинской лицензией возобновят свою работу во многих регионах. Позднее — при благоприятной эпидемиологической обстановке — можно будет говорить о начале работы курортов в полном объеме.