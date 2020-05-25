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Мишустин посоветовал россиянам не планировать отдых за рубежом

17:15 25.05.2020
Фото с сайта facebook.com
Фото с сайта facebook.com
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил россиян не торопиться с планированием поездок за рубеж. Как пояснил глава правительства, сейчас необходимо исключить риск распространения COVID-19 и провести отпуск внутри страны. Грядущим летом отдыхающих смогут принять российские курорты.

«В борьбе с распространением коронавируса достигнуты некоторые успехи, но мы помним, что COVID-19 был ввезен из-за границы, поэтому мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж», — сказал премьер-министр.

Мишустин добавил, что многие государства, зависящие от туристических доходов, уже заявили о значительном смягчении карантинного режима, передает ТАСС.

«Я прошу наших граждан не торопиться», — призвал премьер, подчеркнув, что «за несколько дней отдыха можно заплатить слишком большую цену».

Глава правительства пояснил, что уже с 1 июня санатории с медицинской лицензией возобновят свою работу во многих регионах. Позднее — при благоприятной эпидемиологической обстановке — можно будет говорить о начале работы курортов в полном объеме.

Темы: Михаил Мишустин, Новости туризма и туристической отрасли
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Комментарии читателей
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26.05.2020, 01:42
Гость: Поосторожней

С цивилизацией. В 1918-1920 испанка/инфлюэнца -грипп с похожими К теперешнему вирусу симптомами унесла от 17 до 50-100 миллионов жизней( приблизительные данные). 2 года! Будьте осторожны. Это верхушка айсберга, может быть страшное впереди.
25.05.2020, 23:05
Гость: чинделе

А я в Крым! Что может быть лучше обсерватора? Оттянусь две недельки!
25.05.2020, 20:35
Гость: Русский

...глупенький. Россия многообразна. На каждого найдется своё место. Например, мои родители любят отдыхать летом, когда прохлада (...нет жары) , хвойные леса и морской воздух. Калининград (бывший Кенигсберг) и побережье Балтики для них лучшее место для прогулок во время отдыха.
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