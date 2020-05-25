В России зафиксирован пятилетний рекорд по уровню загрязнения воздуха

14:52

Экологи зафиксировали рекордный уровень загрязнения воздуха в России за последние пять лет.

Как пишет РБК со ссылкой на исследование экспертов компании Finexpertiza, с января по март 2020 года в России было зафиксировано 44 случая повышенного загрязнения воздуха. Это на 57% выше аналогичного показателя 2019 года, кроме того, это почти половина всех случаев загрязнения воздуха за 2018 год.

Наиболее пострадавшими от вредных выбросов регионами стали Бурятия (21 случай), Забайкалье (8 случаев), Красноярский края (7 случаев). Основными загрязнителями атмосферы являются предприятия в в металлургической, горнодобывающей, нефтяной и целлюлозно-бумажной промышленности, а также в сфере ЖКХ.

Как отмечает издание, в пресс-службе Минприроды подтвердили правильность озвученных данных.