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В России зафиксирован пятилетний рекорд по уровню загрязнения воздуха

14:52 25.05.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Экологи зафиксировали рекордный уровень загрязнения воздуха в России за последние пять лет.

Как пишет РБК со ссылкой на исследование экспертов компании Finexpertiza, с января по март 2020 года в России было зафиксировано 44 случая повышенного загрязнения воздуха. Это на 57% выше аналогичного показателя 2019 года, кроме того, это почти половина всех случаев загрязнения воздуха за 2018 год.

Наиболее пострадавшими от вредных выбросов регионами стали Бурятия (21 случай), Забайкалье (8 случаев), Красноярский края (7 случаев). Основными загрязнителями атмосферы являются предприятия в в металлургической, горнодобывающей, нефтяной и целлюлозно-бумажной промышленности, а также в сфере ЖКХ.

Как отмечает издание, в пресс-службе Минприроды подтвердили правильность озвученных данных. 

Темы: Источники вредного воздействия на здоровье, Министерство природных ресурсов и экологии РФ
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Комментарии читателей
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26.05.2020, 02:50
Гость: Евгений В

Намного больше умирает людей от загазованности воздуха (особенно характерно для Красноярска), чем от COVID-19. И там и там фигурируют легкие.
Кроме обычной промышленной загазованности (металлургия края в собственности американцев, а с них спросить некому, да они здесь и не живут), последние 10 лет особенно, при восточном ветре наступает период ежегодных летних лесных пожаров. Многие населенные пункты края накрываются дымом, когда не помогает ни "сидим дома" ни маски-намордники.
25.05.2020, 23:23
Гость: чинделе

Чего-чего? "Основными загрязнителями атмосферы являются предприятия в в металлургической, горнодобывающей, нефтяной и целлюлозно-бумажной промышленности, а также в сфере ЖКХ".
Всё просто: значит корячится передел собственности. Экологи, они всегда на разогреве выступают.
25.05.2020, 21:54
Гость: А ларчик просто открывается

"Грязь" в воздухе ведет к пневмонии...
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