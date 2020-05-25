Заммэра Москвы рассказал о следующем этапе снятия ограничений в городе

09:30

Москвичей ждет новый этап снятия ограчений, введенных из-за COVID-19. Следающим шагом станет открытие непродовольственной торговли, а затем сферы бытовых услуг. Об этом сообщил РИА «Новости» заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как пояснил чиновник, для экономики важную роль играем именно непродовольственная торговля, потому что в ней занято большое количество людей и она считается ключевым элементом товаропроводящей цепочки от производителя до потребителя.

Заммэра отметил, что хоть работа промпредприятий разрешена, заморозка непродовольственной торговли значительно ограничивает ее возможности.

«Промышленности невыгодно работать "на склад", ей начинает не хватать оборотных средств. Поэтому мы сейчас работаем над возможностью поэтапного возвращения к работе торговли», — подчеркнул Ефимов.

Следом на очереди снятия ограничений― сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малого бизнеса и которая очень влияет на комфорт жизни в городе. «Современный мегаполис невозможно представить без тех сервисов, которые он предлагает», — добавил чиновник.

Ранее в Москве частично открылись МФЦ «Мои документы». Также москвичам стал вновь доступен каршеринг.

