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Заммэра Москвы рассказал о следующем этапе снятия ограничений в городе

09:30 25.05.2020
Владимир Ефимов. Фото с сайта facebook.com
Владимир Ефимов. Фото с сайта facebook.com
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Москвичей ждет новый этап снятия ограчений, введенных из-за COVID-19. Следающим шагом станет открытие непродовольственной торговли, а затем сферы бытовых услуг. Об этом сообщил РИА «Новости» заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как пояснил чиновник, для экономики важную роль играем именно непродовольственная торговля, потому что в ней занято большое количество людей и она считается ключевым элементом товаропроводящей цепочки от производителя до потребителя.

Заммэра отметил, что хоть работа промпредприятий разрешена, заморозка непродовольственной торговли значительно ограничивает ее возможности.

«Промышленности невыгодно работать "на склад", ей начинает не хватать оборотных средств. Поэтому мы сейчас работаем над возможностью поэтапного возвращения к работе торговли», — подчеркнул Ефимов.

Следом на очереди снятия ограничений― сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малого бизнеса и которая очень влияет на комфорт жизни в городе. «Современный мегаполис невозможно представить без тех сервисов, которые он предлагает», — добавил чиновник.

Ранее в Москве частично открылись МФЦ «Мои документы». Также москвичам стал вновь доступен каршеринг.
 

Темы: Коронавирус, Россия
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Комментарии читателей
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25.05.2020, 13:43
Гость: Да

В Испании месяц назад стабилизация по количеству больных началась уже месяц назад...за весь месяц количество зараженных(всех, включая выздоровевших)увеличилось на 35 тысяч... при этом две трети уже выздоровело.. и там на сегодня менее 500 новых больных в день..

Там только что меры снижают..но не все..кое-где-кое-кого пускают гулять..

У нас новых больных около 9 000 в день, то есть стабилизация только по количеству новых..на самом деле это "устойчивый рост"...
25.05.2020, 13:29
Гость: Да

Во Пскове, говорят, отменили ограничения ещё в субботу, и народ ломанулся большими группами в парки..естественно, с шашлыками..

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В подмосковье открыли магазины. Народ ломанулся в магазины строй материалов.. при входе все в масках, а внутри магазина почти все - без масок...подходят к кассе опять в маске..

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В ЕИРЦ (КОММУНАЛКА) Москвы народу тоже много..

На улицах народу много, масок несколько меньше..
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Народ явно не понял...так и хочется вспомнить Дагестан, где мрут,да ещё так, что пришлось туда военных медиков перебрасывать, но сами говорят - Это простуда... целая республика ковид-диссидентов..

Можно спорить, во сколько новых больных это обойдётся..
25.05.2020, 12:06
Гость: заключенный москвы

каршеринг такая "важная" отрасль,ну просто без него никак,когда пропуска отмените идиоты,управленцы хреновы,вам колхоз нельзя доверять вы и его развалите,с лозунгом все для горожан
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