В России повысят накопительные пенсии

16:26

В 2020 году россиянам повысят накопительные пенсии. Увеличение составит 9,13%, сообщили в Пенсионном фонде России.

Повышение произойдет за счет позитивных результатов инвестирования пенсионных накоплений по итогам 2019 года. Отмечается, что они в три раза превысили уровень инфляции (3%), передает РБК.

Кроме того, на 7,99% увеличат выплаты участникам программы софинансирования пенсионных накоплений. Они получают деньги не в виде накопительной пенсии, а срочной пенсионной выплаты — в течение периода, который выбрал сам гражданин. На такую пенсию претендуют более 30 тысяч человек.

По данным ПФР, затраты на перерасчет пенсий составят 1,87 миллиарда рублей. Из них на повышение накопительных пенсий пойдет 1,53 миллиарда, еще 343 миллиона – на повышение выплат участникам программы софинансирования пенсии.

На сегодняшний день средний размер накопительной пенсии равен 956 рублям в месяц, средний размер срочной пенсионной выплаты участникам программы софинансирования — 1705 рублям в месяц.

