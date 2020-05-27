Власти заявили о ликвидации дефицита медицинских масок в России

14:14

Россия смогла справиться с проблемой дефицита медицинских масок. Об этом «Коммерсанту» заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

«Сегодня недостатка в масках у нас нет. Для обеспечения медучреждений мы должны по нормативу производить около 1,5 млн штук в сутки, а по факту выпускается сейчас около 6,5 млн масок в сутки», — сказал чиновник.

По данным министерства, предприятия легкой промышленности в регионах уже изготавливают более двух миллионов гигиенических многоразовых масок в сутки. Еще почти 1,5 миллиона выпускают подведомственные ФСИН учреждения.

Как отметил замминистра, в настоящее время в стране полностью удовлетворяется спрос на защитные костюмы. По данным на 22 мая в стране выпускается 225 тысяч костюмов ежедневно. «Если местные власти правильно рассчитывают потребности и направляют нам реалистичные заявки, то дефицита костюмов в регионах быть не должно», — сказал Евтухов.

В прошлом месяце из КНР в РФ было отправлено четыре миллионов защитных костюмов, еще три миллиона придет в мае, рассказал замглавы министерства.

