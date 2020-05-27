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Власти заявили о ликвидации дефицита медицинских масок в России

14:14 27.05.2020
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Россия смогла справиться с проблемой дефицита медицинских масок. Об этом «Коммерсанту» заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

«Сегодня недостатка в масках у нас нет. Для обеспечения медучреждений мы должны по нормативу производить около 1,5 млн штук в сутки, а по факту выпускается сейчас около 6,5 млн масок в сутки», — сказал чиновник.

По данным министерства, предприятия легкой промышленности в регионах уже изготавливают более двух миллионов гигиенических многоразовых масок в сутки. Еще почти 1,5 миллиона выпускают подведомственные ФСИН учреждения.

Как отметил замминистра, в настоящее время в стране полностью удовлетворяется спрос на защитные костюмы. По данным на 22 мая в стране выпускается 225 тысяч костюмов ежедневно. «Если местные власти правильно рассчитывают потребности и направляют нам реалистичные заявки, то дефицита костюмов в регионах быть не должно», — сказал Евтухов.

В прошлом месяце из КНР в РФ было отправлено четыре миллионов защитных костюмов, еще три миллиона придет в мае, рассказал замглавы министерства.
 

Темы: Коронавирус, Министерство промышленности и торговли РФ
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Комментарии читателей
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27.05.2020, 17:23
Гость: без повышения цен ликвидировать дефицит масок не получается.

Совершить такой рывок помогло многократное увеличение цен на маски,по методу знаменитых реформаторов-рыночников Гайдара и Чубайса.
27.05.2020, 16:58
Гость: В защиту Собянина

Надо прояснить ситуацию. Почему дефицит с масками исчезает с прохождением пика? Почему декрет о масках не появился сразу? Желтая пресса может печатать, все что угодно. Почему сразу появились якобы сложные ИТ-приложения для мобильных для управления и взимания штрафов с нарушителей изоляции? Якобы вокруг Собянина аккурат с эпидемией в Китае роились ИТ компании, которые ранее собирали штрафы за паркинг в МСК, в том числе "Московский Социальный Регистр", которые говорили, что сбор штрафов это отличная бизнес возможность, за месяцы до начала эпидемии в МСК. Это не соответствует действительности! Нет патриотизма и поэтому вы недооцениваете российских программистов которые могут сделать приложение для мобильного за несколько дней! Собянин не планировал сбор штрафов и якобы миллиарные доходы от штрафов за месяцы до начала эпидемии. Собянин думает больше о душе, в мэрии высокие доходы, миллионом меньше, миллионом больше - это не важно, не достойно поворота головы. Есть куда больше возможностей, чем думать каких то доходах со штрафов. Глупости какие! Собянин - лучший мэр. Именно он и его команда спасли Москву от огромных жертв, а не пресловутый сезонный фактор. Короновирус - это не сезонный грипп!
27.05.2020, 16:51
Гость: А вы не знали?

Маска нужна, чтобы спасать от штрафа, а не от вируса.
А $обянин - вымогатель.
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