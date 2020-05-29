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В России хотят разработать специальное приложение для мигрантов

11:49 29.05.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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МВД России рассматривает возможность запуска приложения, которое иностранцы должны будут установить на свои гаджеты при въезде в РФ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, в ведомстве подготовлен прогнозный анализ развития ситуации в миграционной сфере с учетом «форс-мажорных факторов из-за пандемии коронавируса». В МВД оценивают несколько путей решения возможного обострения миграционной ситуации.

Например, после возобновления сообщения с другими странами для всех въезжающих мигрантов предлагается сделать обязательной установку специального приложения.

«Есть такое предложение, пока в плане эксперимента предусмотреть разработку и создание цифрового профиля мигранта, в котором будет отражаться так называемый «рейтинг социального доверия мигранта», — пояснил собеседник агентства.

Предварительно такое предложение предлагается назвать «Мигрант». Предлагается также официально объявить правовую амнистию для нелегалов или полунелегальных мигрантов, которые не совершали преступлений и провести их масссовую регистрацию.

Как отметил ранее глава погранслужбы ФСБ России Владимир Кулишов, более 6000 мигрантов пытались незаконно проникнуть на территорию РФ в 2019 году. За год было обнаружено почти 100 каналов незаконной миграции и установлены их организаторы, разработавшие различные способы пересечения границы.

Темы: Миграционная политика в России, Проблемы мигрантов в мире, МВД России, Федеральная миграционная служба РФ
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Комментарии читателей
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29.05.2020, 22:10
Гость: Сердечник

там глядишь и для граждан рф...
29.05.2020, 21:16
Гость: вспомнилось

Правительство Японии установило обязанность предпринимателей предоставлять более значительные зарплату и социальные пособия мигрантам по сравнению с японскими рабочими, инженерами и учеными. И все: приглашают очень немного и только критически необходимых.
29.05.2020, 21:07
Гость: В СССР не было секса, но все почему-то получалось

За счет мигрантов население России в последние годы почти не уменьшалось. Поэтому руководство Кремля заинтересовано в том, чтобы они не только работали, но и оставались в России. Однако, снижение числа населения идет по нарастающей, и не только мигранты, но и включение в состав России новых территорий статистику не исправит. Население Москвы тоже пытаются удерживать искусственно, но уже через 10 лет оно будет меньше 12 млн. Такие процессы происходят и в других странах. Судьбы Украины и Белоруссии незавидны. Например, население Одессы уже давно меньше 1 млн, но за счет включения новых территорий местные власти пытаются наскрести миллион. Бывшие "миллионеры" Днепропетровск и Донецк в ближайшее время уменьшатся на 1/3. Минск - особый случай. Сейчас его батька расширяет, но белорусы тоже не активные отцы и матери. Поэтому двухмиллионный Минск семимиллионной Белоруссии уже в ближайшее время будет не нужен (сейчас 9,5).
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