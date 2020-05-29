В России хотят разработать специальное приложение для мигрантов

11:49

МВД России рассматривает возможность запуска приложения, которое иностранцы должны будут установить на свои гаджеты при въезде в РФ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, в ведомстве подготовлен прогнозный анализ развития ситуации в миграционной сфере с учетом «форс-мажорных факторов из-за пандемии коронавируса». В МВД оценивают несколько путей решения возможного обострения миграционной ситуации.

Например, после возобновления сообщения с другими странами для всех въезжающих мигрантов предлагается сделать обязательной установку специального приложения.

«Есть такое предложение, пока в плане эксперимента предусмотреть разработку и создание цифрового профиля мигранта, в котором будет отражаться так называемый «рейтинг социального доверия мигранта», — пояснил собеседник агентства.

Предварительно такое предложение предлагается назвать «Мигрант». Предлагается также официально объявить правовую амнистию для нелегалов или полунелегальных мигрантов, которые не совершали преступлений и провести их масссовую регистрацию.

Как отметил ранее глава погранслужбы ФСБ России Владимир Кулишов, более 6000 мигрантов пытались незаконно проникнуть на территорию РФ в 2019 году. За год было обнаружено почти 100 каналов незаконной миграции и установлены их организаторы, разработавшие различные способы пересечения границы.