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Попова исключила одномоментное снятие ограничений

19:42 31.05.2020
© KM.RU, Кирилл Дуболев
© KM.RU, Кирилл Дуболев
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что введенный из-за коронавируса режим ограничений в России не будет снят одномоментно. Об этом она заявила в эфире «Россия 24».

«Россия не одномоментно выйдет из ситуации, по крайней мере из режима ограничений. Субъекты выходят по-разному. Но мы надеемся, что этот процесс будет успешным», — сказала глава ведомства.

По словам Поповой, в настоящее время некоторая часть субъектов РФ находятся на первом этапе снятия режима ограничений. Некоторые регионы уже перешли ко второму этапу, но их гораздо меньше.

«Однако динамика есть, процесс идет, он позитивен», — подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Всего на сегодня в России зарегистрировано 405 843 случая COVID-19 в 85 регионах страны.  За все время зафиксировано 4 693 летальных исхода, 171 883 пациента выздоровели.

Темы: Коронавирус, Россия, Роспотребнадзор
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Комментарии читателей
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01.06.2020, 00:37
Гость: True

А что это за идиоты на фото в костюмах хим-защиты? И что именно они какой-то дрянью опрыскивают? Асфальт? А ничего, что любой вирус в солнечную погоду погибает в течение 15-20 минут, а без Солнца - за 3-4 часа? Я надеюсь, чтo это такой вид распила в Москвке - пилят на каких-то отравах для опрыскивания. Не хочется верить, что это в Минздраве придумали...
31.05.2020, 23:38
Гость: Беглый

Московская область уже считай работает.
Всё по уму...
31.05.2020, 21:57
Гость: Но заразили-то не эти дамы

До сих пор не названы те кто завёз заразу в Россию. Один Лещенко никак не мог всю Россию заразить. Пора назвать и других "героев"
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