Попова исключила одномоментное снятие ограничений

19:42

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что введенный из-за коронавируса режим ограничений в России не будет снят одномоментно. Об этом она заявила в эфире «Россия 24».

«Россия не одномоментно выйдет из ситуации, по крайней мере из режима ограничений. Субъекты выходят по-разному. Но мы надеемся, что этот процесс будет успешным», — сказала глава ведомства.

По словам Поповой, в настоящее время некоторая часть субъектов РФ находятся на первом этапе снятия режима ограничений. Некоторые регионы уже перешли ко второму этапу, но их гораздо меньше.

«Однако динамика есть, процесс идет, он позитивен», — подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Всего на сегодня в России зарегистрировано 405 843 случая COVID-19 в 85 регионах страны. За все время зафиксировано 4 693 летальных исхода, 171 883 пациента выздоровели.