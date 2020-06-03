Евгений Пригожин оценил юмористический скетч ФАН об однополых браках и Конституции

00:08

Некоторые из ознакомившихся с роликом отметили, что гей-пара якобы показана в негативном свете

Евгений Пригожин, директор компании «Конкорд», ответил изданию «Страна советов», зачем ФАН и «Патриот» сняли ставший популярным ролик о гей-семье, которая усыновляет мальчика.

Ответ бизнесмена передала пресс-служба «Конкорда».

Ранее ФАН и Медиагруппа «Патриот» выпустили ироничный ролик, получивший широкую известность в СМИ и среди общественности. По сюжету, однополая пара усыновляет ребенка из детдома. Журналисты хотели привлечь внимание людей к поправкам в Конституцию, важности голосования по ним.

Некоторые из ознакомившихся с роликом отметили, что гей-пара якобы показана в негативном свете. Чтобы уточнить этот вопрос, издание «Страна советов» направило запрос в компанию «Конкорд» Евгению Пригожину, возглавляющий попечительский совет «Патриота».

В ответе, который предоставила пресс-служба, бизнесмен предположил, что своим роликом ФАН хотел выразить несогласие к отношению общества к гей-парам.

«Полагаю, ролик сняли потому что их, как и многих других граждан не устраивает отношение к гомосексуалам в нашей стране», - приводит пресс-служба слова владельца «Конкорд».

Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. День объявлен выходным.