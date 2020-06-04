Глобальное потепление или халатность: верить ли данным о сокрытии аварии в Норильске?

Президент отчитал Александра Усса за запоздалое предоставление данных о масштабе катастрофы, однако не все так просто

Совещание Владимира Путина и Александра Усса. Стоп-кадр с видео

В последних числах мая по причине проседания свай фундамента возникла разгерметизация резервуара возле ТЭЦ-3 в Норильске. В итоге случился разлив топлива на технологическую дорогу, спровоцировав возгорание. 17 тысяч тонн нефтепродуктов утекли в акваторию рек Далдыкан и Амбарная, а также в озеро и реку Пясино, которая впадает в Карское море. Всего же утекло 20 тысяч тонн топлива.

Разлив топлива в Норильске. Фото: baza.io

Станция работает на природном газе, а дизельное топливо используется как резервный источник, обеспечивая электричеством Норильск и ближайшие города. Работники ТЭЦ-3 в течение двух дней тщились своими силами ликвидировать разлив топлива, не сообщая о происшествии властям и спасателям. Возбуждено уголовное дело.

Третьего июля губернатор Красноярского края Александр Усс, заметно волнуясь и оговариваясь, доложил в ходе онлайн-совещания президенту Владимиру Путину о ЧП. По словам главы региона, в пятницу 29 мая ему доложили о взрыве машины на территории ТЭЦ, но заверили, что никаких негативных последствий нет. В субботу появились новые данные, но тоже с недооценкой масштабов опасности. И лишь в воскресенье пришлось бить тревогу из-за тревожных сообщений в соцсетях.

Президент отчитал Александра Усса за запоздалое предоставление данных о масштабе катастрофы. «Почему органы власти узнали об этом только через два дня? – возмущенно вопрошал Владимир Путин. – Мы, что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей? У вас там все в порядке со здоровьем? Что значит «доклад закончен»? Что доклад-то? И закончил. А что делать-то? Вы же губернатор».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства обратил внимание на расхождение в данных о том моменте, когда поступила информация по линии официальных ведомств, прежде всего от МЧС и руководства региона, то есть от губернатора Красноярского края Александра Усса, а также от менеджмента компании-оператора.

«И обратив внимание на расхождение в этих данных, он вчера на совещании сказал, что даст поручение соответствующим органам с тем, чтобы они установили истину», - пояснил пресс-секретарь.

Однако в этих исполненных праведного гнева разносах что-то явно не сходится. По данным Норникеля, донесение об утечке топлива поступило из диспечерскрй в адрес управления ГОиЧС администрации Норильска 29 мая в 12:55 – то есть буквально спустя две минуты эту информацию подтвердили на ТЭЦ. А уже в объединенное диспетчерское управление Сибири информация дошла в 13:08, в Минэнерго РФ - в 13:20, в САЦ СО ЕЭС в Москве - в 13:49. Приказ Норильской топливно-энергетической компании (НТЭК; принадлежит ГМК «Норильский никель») о введении режима чрезвычайной ситуации доведен до властей Норильска в 18:40 29 мая.

На следующий день официальных сообщений не отсылалось, но в воскресенье, 31 мая, Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) МЧС РФ получила четыре отчета, включая справку о принятых мерах по ликвидации последствий аварии. Вечером в понедельник, 1 июня, Минэнерго и ЕДДС получили от НТЭК план ликвидации аварии.

Кто же кого водит за нос? И неужели диалог между Путиным и Уссом был тщательно разыгранным театральным представлением для доверчивого «электората»?

Сводка Норникеля об оперативной передаче данных об аварии в Москву

Эти вопросы, как обычно, вряд ли сопроводятся вменяемыми ответами. Точно так же вряд ли мы когда-нибудь в обозримом будущем узнаем об истинных причинах аварии. По информации ТАСС, был задержан на 2 месяца начальник цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин. Но эта должность априори «расстрельная», поэтому такому решению дивиться не стоит. От дачи показаний Старостин пока отказался.

В конце концов, так легко списать инцидент на «природные катаклизмы»! Собственно, это уже и делается. Причиной аварии объявляют глобальное потепление. Вице-президент «Норникеля» Сергей Дяченко выскаал ммнение, что ЧП произошло из-за таяния вечной мерзлоты. Его точки зрения придерживаются также директор НИИ проблем экологии Ольга Плямина и член правления Экологического фонда Сибирского федерального университета Николай Доронин.

Баллотировавшаяся от Норильска депутат Госдумы, единоросс Раиса Кармазина также считает причиной аварии на ТЭЦ-3 глобальное потепление. «Климат стал теплее. Происходит оттаивание грунтов, - рассказала она «Взгляду». – Нагрузка, видимо, и стала причиной повреждения свай, цистерна как-то перекосилась. Мы завозим много топлива, у нас все с резервом. Думаю, «Норникель» предпримет все меры что нужно. Он будет пытаться сделать, чтобы локализовать, и чтобы как можно меньше топлива попало в нашу экосистему».

Однако прочие экологи склонны винить работников самой ТЭЦ, то есть заурядный человеческий фактор. «Таяние вечной мерзлоты – естественный процесс, который происходит очень медленно, - заявил координатор программы по экологической политике нефтегазового сектора WWF Алексей Книжников. – Так называемый сезонно талый слой протаивает каждую весну в среднем на метр, а потом зимой промерзает. Вся остальная мерзлота стабильна. Реальные подвижки грунта возникают там, где нарушаются технологии строительства на вечномерзлых грунтах. Значит, какие-то нарушения были при эксплуатации этого объекта».

В настоящий момент в Норильске введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. На месте ЧП работают спасатели МЧС России и силы «Норникеля». Ликвидаторы сумели выстроить ряд линий заграждений на реке и ограничить распространение нефтепродуктов. Теперь спасатели озабочены локализацией разлива. В районе катастрофы произведена замена грунта и обработка территории специальными сорбентами. Испорченный грунт вывезен на временное хранилище.

Ущерб от катастрофы составит десятки миллиардов рублей. Поскольку не все топливо попало в реку сейчас важно очистить от его остатков близлежащий грунт. Последствия для природы будут оцениваться несколько месяцев, а ликвидация этих последствия займет до 30 лет. Во всяком случае, «Гринпис» уже охарактеризовал аварию как одну из самых масштабных в истории Арктики, сравнив ее с гибелью танкера «Эксон Валдиз» в 1989 году у берегов Аляски.



