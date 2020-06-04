СК возбудил дело о халатности после ЧП в Норильске

13:57

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности из-за несвоевременного информирования об аварии под Норильском. Об этом говорится на сайте СК.

Ведомство ходатайствовало об аресте задержанного начальника цеха Вячеслава Старостина. Суд решил отправить его в СИЗО до 31 июля.

«От дачи показаний он отказался. В ближайшее время ему планируется предъявить обвинение. В связи с несвоевременным информированием о чрезвычайной ситуации возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК России («Халатность»)», — сообщили в СК.

Следователи также возбудили дела по ст. 254 УК РФ (порча земли), ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ст. 250 УК РФ (загрязнение вод). Днем ранее президент РФ Владимир Путин возмутился, что Москва узнала о происшествии слишком поздно, и заверил, что попросит правоохранительные органы разобраться с чиновниками.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент обратил внимание на расхождение в данных о том моменте, когда поступила информация по линии официальных ведомств, прежде всего это МЧС, и руководства региона, то есть от губернатора Красноярского края Александра Усса, а также от менеджмента компании-оператора.

«И обратив внимание на расхождение в этих данных, он вчера на совещании сказал, что даст поручение соответствующим органам с тем, чтобы они установили истину», - пояснил пресс-секретарь.

Авария на ТЭЦ-3 произошла в Норильске 29 мая из-за разгерметизации резервуара с дизельным топливом. В результате инцидента 17 тысяч тонн нефтепродуктов вылились на дорогу, проникли в почву и попали в реку Амбарная, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море. В среду, 3 июня, в Красноярском крае ввели режим ЧС федерального масштаба.