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МЧС сообщило о локализации разлива топлива под Норильском

12:01 5.06.2020
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Разлив дизельного топлива под Норильском локализован. Об этом 5 июня заявили в МЧС России. На данный момент спасателям удалось собрать почти 300 тонн горюче-смазочных материалов.

МЧС уже завершило работы по установке девяти боновых заграждений, их протяженность составляет свыше тысячи метров — выше по течению от устья реки Амбарной, а также в месте выхода реки Пясина из озера Пясино. Специалистам также удалось обработать сорбентом площадь в 4,6 тысячи «квадратов». Сотрудники МЧС вывезли более трех тысяч тонн загрязненного грунта.

Авария на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании случилась 29 мая. В тот день произошла просадка бетонной площадки и разрушился резервуар. В итоге наружу вылилось свыше 21 тысячи кубометров нефтепродуктов. Из-за ЧП было загрязнено 180 тысяч квадратных метров грунта, а также водные объекты.

В Норильске ранее ввели режим ЧС. Возбуждены уголовные дела по статьям «Халатность», «Порча земли», «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ» и «Загрязнение вод». Вскоре после произошедшего начальника цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Вячеслава Старостина арестовали.

Темы: «Норильский никель», МЧС РФ
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Комментарии читателей
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05.06.2020, 15:00
Гость: спокойный

а вы уверены что все эти тонны дизельного топлива разлиты а не украдены и проданы а такими способами хотят покрыть недостачу помните новеллу из кинофильма операция ы и другие приключения шурика
05.06.2020, 13:25
Гость: да-да

сейчас по всем федеральным каналам Песков(почему он?) отчитается об успешном завершении операции. Вот она чистая геббелесовщина.
05.06.2020, 13:01
Гость: д. советник

Фраза <<<Сотрудники МЧС вывезли более трех тысяч тонн загрязненного грунта.>>> просто убила. Куда вывезли ? В тундру? Неужели от этой манипуляции чище стало?
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