МЧС сообщило о локализации разлива топлива под Норильском

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Разлив дизельного топлива под Норильском локализован. Об этом 5 июня заявили в МЧС России. На данный момент спасателям удалось собрать почти 300 тонн горюче-смазочных материалов.

МЧС уже завершило работы по установке девяти боновых заграждений, их протяженность составляет свыше тысячи метров — выше по течению от устья реки Амбарной, а также в месте выхода реки Пясина из озера Пясино. Специалистам также удалось обработать сорбентом площадь в 4,6 тысячи «квадратов». Сотрудники МЧС вывезли более трех тысяч тонн загрязненного грунта.

Авария на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании случилась 29 мая. В тот день произошла просадка бетонной площадки и разрушился резервуар. В итоге наружу вылилось свыше 21 тысячи кубометров нефтепродуктов. Из-за ЧП было загрязнено 180 тысяч квадратных метров грунта, а также водные объекты.

В Норильске ранее ввели режим ЧС. Возбуждены уголовные дела по статьям «Халатность», «Порча земли», «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ» и «Загрязнение вод». Вскоре после произошедшего начальника цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Вячеслава Старостина арестовали.