]]>
]]>
Главная В России Новости

В партии «Яблоко» отказались участвовать в голосовании по Конституции

16:40 8.06.2020
Конституция РФ
Коллаж © KM.RU
Материалы по теме:

Партия "Яблоко" и движение "Левый фронт" объявили, что не будут участвовать в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию, пишет "Интерфакс".

По словам основателя "Яблоко" Григория Явлинского, в партии считают "принципиально неприемлемым" участвовать в этом голосовании. В партии считают, что "всенародное одобрение" является неправовым и имеет антиобщественный характер, а результаты голосования не могут иметь юридической силы.

При этом Явлинский отметил, что речь идет только о партийцах, своих сторонников партия не призывает к конкретным действиям.

В свою очередь координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов призвал оппозиционные силы консолидировать действия, чтобы выступить "единым фронтом" против поправок.

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный призвал сторонников не признавать само голосование как легитимную процедуру.

КПРФ призывает сторонников прийти на участки и проголосовать против них. 

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что "крупнейшие политические силы в нашей стране, которые пользуются наибольшей поддержкой населения (...) поддерживают поправки".

"Но есть также партии, которые пользуются меньшей поддержкой населения. Они могут высказывать различные точки зрения, и не нам давать этому какую-то оценку. Мы руководствуемся в первую очередь тем, что большая часть этих поправок была инициирована самими гражданами, представителями разных слоев общества, и соответственно, эти поправки ими поддерживаются", - отметил Песков.

Темы: Конституция РФ
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
08.06.2020, 23:07
Гость: чего ещё надо

Как-то всё очень мелко: все эти поправки - кроме главной, прописаны в различных нормативных документах. На психику давят.
08.06.2020, 22:36
Гость: ваырапо

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный призвал сторонников не признавать само голосование как легитимную процедуру.

Читать полностью: https://www.km.ru/v-rossii/2020/06/08/konstitutsiya-rf/874464-v-partii-yabloko-otkazalis-uchastvovat-v-golosovanii-po-

кадеты не оппозиция его величеству а оппозиция его величиества

и это борец с коррупцией?????!!!????? Скорее коррупционер под личиной орца он же конституцией ст 3 п1 и 3 потирается!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

и почему еще не в ГУЛАГе как гриф явлинский рыжиков?????????????!!!!!!!???????
лучше у стенке и в состоянии горизонтальном после действия
08.06.2020, 22:35
Гость: пвара

По словам основателя "Яблоко" Григория Явлинского, в партии считают "принципиально неприемлемым" участвовать в этом голосовании. В партии считают, что "всенародное одобрение" является неправовым и имеет антиобщественный характер, а результаты голосования не могут иметь юридической силы.

Читать полностью: https://www.km.ru/v-rossii/2020/06/08/konstitutsiya-rf/874464-v-partii-yabloko-otkazalis-uchastvovat-v-golosovanii-po-

По конституции референдум имеет высшую силу!!!!! и как греф он говорит антиконституционные вещи?????!!!!??????? им ГУЛАГ нужен!!!!!!!!!
Ст3 п1 и 3
Все комментарии (14)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации