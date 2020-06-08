В партии «Яблоко» отказались участвовать в голосовании по Конституции

16:40

Партия "Яблоко" и движение "Левый фронт" объявили, что не будут участвовать в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию, пишет "Интерфакс".

По словам основателя "Яблоко" Григория Явлинского, в партии считают "принципиально неприемлемым" участвовать в этом голосовании. В партии считают, что "всенародное одобрение" является неправовым и имеет антиобщественный характер, а результаты голосования не могут иметь юридической силы.

При этом Явлинский отметил, что речь идет только о партийцах, своих сторонников партия не призывает к конкретным действиям.

В свою очередь координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов призвал оппозиционные силы консолидировать действия, чтобы выступить "единым фронтом" против поправок.

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный призвал сторонников не признавать само голосование как легитимную процедуру.

КПРФ призывает сторонников прийти на участки и проголосовать против них.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что "крупнейшие политические силы в нашей стране, которые пользуются наибольшей поддержкой населения (...) поддерживают поправки".

"Но есть также партии, которые пользуются меньшей поддержкой населения. Они могут высказывать различные точки зрения, и не нам давать этому какую-то оценку. Мы руководствуемся в первую очередь тем, что большая часть этих поправок была инициирована самими гражданами, представителями разных слоев общества, и соответственно, эти поправки ими поддерживаются", - отметил Песков.