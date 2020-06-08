Владимир Путин присвоил Марии Захаровой высший дипломатический ранг

17:57

Президент России Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД России Марии Захаровой высший дипломатический ранг - чрезвычайного и полномочного посла.

«Присвоить дипломатические ранги: чрезвычайного и полномочного посла <...> Захаровой Марии Владимировне - директору Департамента информации и печати МИД РФ», - говорится в указе, опубликованном на портале правовой информации.

Также данный ранг получили еще 8 дипломатов: Сергей Бутин (директор генерального секретариата МИД ), Сергей Губарев (посол по особым поручениям дипведомства ), послы Сергей Кузнецов (в ОАЭ), Андрей Гуськов (на Кубе), Владимир Дедушкин (в Йемене), Искандер Азизов (в Монголии), Александр Игнатов (в Бангладеш) и Юрий Материй (в Шри-Ланке).

Напомним, первой женщиной, которой был присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла, стала нынешний спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко (в 1997 году).