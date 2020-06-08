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Владимир Путин присвоил Марии Захаровой высший дипломатический ранг

17:57 8.06.2020
Фото с сайта kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД России Марии Захаровой высший дипломатический ранг - чрезвычайного и полномочного посла. 

«Присвоить дипломатические ранги: чрезвычайного и полномочного посла <...> Захаровой Марии Владимировне - директору Департамента информации и печати МИД РФ», - говорится в указе, опубликованном на портале правовой информации.

Также данный ранг получили еще 8 дипломатов: Сергей Бутин (директор генерального секретариата МИД ), Сергей Губарев (посол по особым поручениям дипведомства ), послы Сергей Кузнецов (в ОАЭ), Андрей Гуськов (на Кубе), Владимир Дедушкин (в Йемене), Искандер Азизов (в Монголии), Александр Игнатов (в Бангладеш) и Юрий Материй (в Шри-Ланке).

Напомним, первой женщиной, которой был присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла, стала нынешний спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко (в 1997 году).

Темы: Владимир Путин
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Комментарии читателей
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08.06.2020, 23:21
Гость: gvozd

Помн ите как мы над Псаки смеялись?
По сравнению с Марией она просто леди.
--
это для Кого?
для Кого невежа и дура-псаки, посмешище для всего мира - "Леди"?
вы Очевидно реальных леди вглаза не видели.
оно и понятно, на украине все больше к другим наклонностям склонны..
Мария неплохой дипломат, как и Все в мид рф разумеется из либерального этноса "шумеров", но с этим в рф еще долго мучаться.
08.06.2020, 22:46
Гость: япва

страны где работают послы наводят на хорошие мысли
08.06.2020, 22:12
Гость: думать прежде чем говорит, а не после.

А она и после не думает!
К тому же ни вкуса, ни манер!
И это дочь дипломата? Выпускница МГИМО?
Помн ите как мы над Псаки смеялись?
По сравнению с Марией она просто леди.
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