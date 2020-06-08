Кремль застеснялся пожизненного Путина

На сайте 2020og.ru «забыли» упомянуть об обнулении сроков. Согласитесь, игры с замалчиванием обнуления выглядят странно

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Вокруг голосования по изменению Конституции небольшой скандал. Кремль «забыл» в первоначальной версии сайта для электронного голосования 2020og.ru упомянуть о ключевой поправке — обнулении президентских сроков Владимира Путина. Об этом сообщили «Ведомости».

В разделе «Какие поправки?» ни в одном из 15 тематических блоков, объясняющих суть предлагаемых изменений, не говорилось об обнулении. В ч. 3 ст. 81 действующей редакции Основного закона говорится, что одно и то же лицо не может занимать должность президента более двух сроков подряд. Закон об изменении Конституции предлагает отказаться от слова «подряд», а также дополнить положение ч. 3 ст. 81 пунктом о том, что ограничение не учитывает сроки, занимаемые до вступления в силу обновленной Конституции.

Позже, отмечают «Ведомости», в текст на сайте 2020og.ru все же были внесены изменения. В седьмой пункт, в котором говорится о новых требованиях к людям, занимающим ответственные должности в стране, была добавлена информация об обнулении сроков: «Уточняется также ограничение на количество сроков на посту президента Российской Федерации — оно применяется к действующему президенту без учета числа сроков, которые он занимает на момент принятия поправок».

Можно сказать, такое разъяснение — образец лаконизма.

Согласитесь, игры с замалчиванием обнуления выглядят странно. Кремль будто немного стесняется, что правление Путина становится де-факто пожизненным. И хотя Дмитрий Песков все объяснил техническим сбоем, как-то с трудом представляется, что сбой произошел именно в том месте, ради чего все затевалось.

Напомним, за все поправки гражданам предлагается голосовать разом (помимо обнуления, в Конституции предлагается прописать, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума, пенсия должна ежегодно индексироваться, а люди, у которых когда-либо было гражданство или вид на жительство в другой стране, не могут избираться в президенты РФ).

При голосовании, которое назначено на 1 июля, россиянам предложат ответить всего на один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» А в бюллетене будет предусмотрено два варианта ответа: «за» и «против».

Мало того, формат предстоящего голосования беспрецедентный. Глава ЦИК Элла Памфилова предложила разрешить голосовать еще в течение шести дней до основного дня голосования, то есть с 25 по 30 июня. По мнению Памфиловой, это позволит минимизировать контакты «и свести практически к нулю» заражение COVID-19. Граждане смогут проголосовать на участках в любой день, причем писать заявление на досрочное голосование не потребуется,

Помимо избирательных участков голосование будет проходить на дому, а в Москве и Нижегородской области — в интернете. Независимых наблюдателей на участках не будет вовсе. По мнению экспертов, все это открывает широчайшие возможности для фальсификации результатов.

Аналитики также отмечают: для Кремля голосование по Конституции — важнейшая политическая задача. Рейтинг Владимира Путина стремительно падает: 29 мая «Левада-центр» * опубликовал результаты опроса**, из которых следует, что рейтинг доверия опустился за месяц с 28% до 25%. В такой ситуации всенародное голосование формально делает правление Путина легальным. Плюс дает возможность, исходя из принятого и уже оформленного Основного закона, давить несогласных — и политическую оппозицию, и гражданское общество.

— Еще 20 марта Центризбирком провел заседание, посвященное голосованию по поправкам в Конституцию, на котором Элла Памфилова сказала буквально следующее: «Мы и так все понимаем, что та процедура, которая происходила, легитимизирует те поправки, которые приняты», — напоминает секретарь ЦК КПРФ, доктор политических наук Сергей Обухов. — То есть, все понимают: поправки уже приняты, и общероссийское голосование необязательно. А спустя пару дней и Конституционный суд подтвердил, что два президентских срока подряд составляют «конституционный предел», превышения которого Основной закон не допускает. Но тут же согласился на обнуление этих сроков для определенных лиц, сославшись на конкретно-исторические факторы принятия соответствующего решения.

С моей точки зрения, ситуация с обнулением сроков трагикомичная. Понятно, что Владимир Владимирович не хочет зависеть от Госдумы, Совета Федерации и региональных заксобраний, которые уже проголосовали за поправки. Путин хочет получить мандат напрямую от народа — и только этим объясняется необходимость общероссийского голосования.

Под эти президентские хотелки нам и будут рисовать результаты.

Комичность же ситуации в том, что все поправки — за исключением обнуления сроков — закрепляют в Конституции нормы, которые и без того закреплены в законодательстве. Вы хотите, чтобы геи не воспитывали детей? Что вам мешает, соответствующее законодательство есть! Хотите русский язык — он и без того является государственным языком РФ на всей ее территории! А что мешает проводить индексацию пенсий, наконец?

Ответ на эти вопросы один — ничего не мешает.

Очевидно одно: у Кремля имеется некий план по пролонгированию власти Путина, который с 15 января не раз летел в тартарары. И теперь этот план все же надо соблюсти.

— Почему план Кремля так тяжело реализуется?

— Сил у системы, я считаю, хватило только на то, чтобы протащить Владимира Путина через президентские выборы 2018 года. Но потом силы иссякли. Национальные проекты с того времени практически не сдвинулись с мертвой точки, страна в тупике, а элиты в раздрае.

На деле, путинская система сегодня похожа на Норильскую ТЭЦ-3, где 29 мая произошла авария и разлилось около 21 тыс. тонн дизельного топлива. Авария произошла из-за растепления вечной мерзлоты, что привело к частичному проседанию опор, на которых стояла цистерна.

Путинская система после 2018 года нуждается в постоянной политической подморозке — иначе и здесь опоры просядут. Достаточно сказать, что сейчас, на дальних подступах перед сентябрьскими выборами, в тех субъектах РФ, где КПРФ могла пройти самостоятельно пресловутый муниципальный фильтр — это Севастополь и Еврейская автономная область, — начался массовый роспуск местных советов.

Но возникает вопрос: 1 июля Владимиру Путину обнулят президентские сроки — а дальше-то что? Какие дальше у страны перспективы?!

Сейчас оппозицию упрекают в том, что у нее нет образа будущего. А какой образ будущего у Владимира Владимировича? Трагичность ситуации состоит именно в этом — в отсутствии у России перспективы при нынешнем режиме.

— Что нужно, чтобы Путин ушел?

— Ужас ситуации в том, что ни Путин, ни белорусский лидер Александр Лукашенко никуда уйти не могут. Оба политика — заложники системы, которую нельзя передать «по наследству». Поэтому у Лукашенко и Путина заморозка системы будет продолжаться.

В обеих странах, по идее, нужны новые межэлитные договоренности, кардинальные изменения социально-экономической политики. Но элиты и в России, и в Белоруссии присосались к кормовой базе, и готовы на что угодно, лишь бы это положение сохранить.

К тому же нынешняя российская элита тысячами нитей связана с элитами США. И не смеет сделать ни шага в сторону, за пределы определенных красных линий.

Другой вопрос, что недовольство населения в России будет только накапливаться. И достаточно нескольких «черных лебедей», чтобы ситуация дестабилизировалась и вышла из-под контроля.

* АНО «Левада-Центр» внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

**Опрос проведен 22−24 мая 2020 года по репрезентативной выборке населения России объемом 1623 человека в возрасте от 18 лет и старше. Исследование проводилось методом телефонных интервью (CATI) по случайной двухосновной выборке (RDD) номеров мобильных и стационарных телефонов. Статистическая погрешность не превышает 2,4%. Респондентам задавались следующие вопросы: «Назовите 5−6 политиков, общественных деятелей, которым вы более всего доверяете?»