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Суд отправил актера Ефремова под домашний арест

21:37 9.06.2020
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Таганский суд города Москвы отправил актера Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа.

Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Выслушав мнения сторон, суд решил отправить Ефремова под домашний арест до 9 августа с установлением ему ряда ограничений», - цитирует ТАСС слова судьи Альбины Тимаковой.

Ранее Ефремов заявлял, что согласен на домашний арест. «Все это, конечно, чудовищно произошло. Мы поговорили со Следственным комитетом, я согласен на домашний арест», - приводит слова Ефремова РИА Новости. Прокурор ходатайство следствия поддержала.

Напомним, Михаил Ефремов является обвиняемым по п. "а" ч. 4. ст. 264 («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если лицо находилось в состоянии опьянения»). При первом исследовании в выдыхаемом воздухе было выявлено - 1,05 мг/л алкоголя, втором - 1,23 мг/л.

На вопрос журналиста о признании вины в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека, Ефремов ответил утвердительно.

Ранее также сообщалось, что в крови Ефремова были обнаружены остаточные следы наркотиков.

Темы: ДТП
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Комментарии читателей
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10.06.2020, 10:23
Гость: боюся я

Вы там русские конкуренты в контразведке держитесь!
10.06.2020, 10:14
Гость: Русский

...заметьте, что артист Гармаш тут же подскакал на место аварии. "спасать" своего пьяницу решил?! Или что…??! Откуда этот хохол Гармаш узнал?! Ответ простой: да следом ехал, сначала подпоили и смотрели , чем это кончится. Там есть впереди разворот над Садовым . Как раз несколько минут хватит.
Результат: Один русский погиб, второй -алкоголик в позоре нравственно Умер.
Вывод: в России полно хохлов, которые у нас подъедаются на артистических подмостках. В хохляндии им не платят такие ДЕНЖИЩА. Но хохол, он и в России хохол враг!. Гнать в шею их из России. Точка.
10.06.2020, 10:03
Гость: Контрразведчик

Вам надо, вы и вставайте. ....совершил непреднамеренное убийство человека находясь в дупель пьяным за рулём своего Jeep Grand Cherokee! Вашему Ефремову кодировка не нужна, ему нужно кайло в руки. А если бы он вас или ваших родных ..анул в дупель пьяным за рулём, непреднамеренно? Градоначальник Града Героя Москвы не пьёт и не давит по ночам на Jeep Grand Cherokee, честных граждан РФ.
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