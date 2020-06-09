Суд отправил актера Ефремова под домашний арест

21:37

Стоп-кадр из видео в YouTube

Таганский суд города Москвы отправил актера Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа.

Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Выслушав мнения сторон, суд решил отправить Ефремова под домашний арест до 9 августа с установлением ему ряда ограничений», - цитирует ТАСС слова судьи Альбины Тимаковой.

Ранее Ефремов заявлял, что согласен на домашний арест. «Все это, конечно, чудовищно произошло. Мы поговорили со Следственным комитетом, я согласен на домашний арест», - приводит слова Ефремова РИА Новости. Прокурор ходатайство следствия поддержала.

Напомним, Михаил Ефремов является обвиняемым по п. "а" ч. 4. ст. 264 («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если лицо находилось в состоянии опьянения»). При первом исследовании в выдыхаемом воздухе было выявлено - 1,05 мг/л алкоголя, втором - 1,23 мг/л.

На вопрос журналиста о признании вины в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека, Ефремов ответил утвердительно.

Ранее также сообщалось, что в крови Ефремова были обнаружены остаточные следы наркотиков.