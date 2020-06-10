Чиновница сбила мальчика и отсудила 120 тысяч у его родителей

21:40

Бывшая сотрудница министерства образования и науки Мурманской области засудила семью подростка, которого сбила на автомобиле, когда тот ехал на велосипеде. Октябрьский районный суд Мурманска принял решение о выплате чиновнице Лилии Хоруженко 120 тысяч рублей.

28 июля 2018 года в деревне Юркино под Мурманском столкнулись Volkswagen Tiguan и велосипедист. Лилия Хоруженко, которая была за рулем машины, подала в суд на семью 12-летнего велосипедиста Генриха Ширшова, пишет КП.

Во время столкновения на иномарке появились царапины, было сломано зеркало заднего вида. Чинить Volkswagen за свой счет Лилия Хоруженко не захотела, поэтому стала добиваться выплаты от Ширшовых.

При этом у подростка после ДТП были перелом челюсти, сотрясение мозга, ушибы тела и головы, выбиты передние зубы. Но в ГИБДД сообщили, что вины водителя в аварии нет: подросток выехал на нерегулируемый перекресток неравнозначных дорог.