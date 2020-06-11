Десять миллиардов туда-сюда: как олигархи из 90-х «разложат» ущерб от крупнейшей экокатастрофы?

И Владимир Путин, и часть его окружения пока, видимо, не готовы в каком-то более жестком режиме реагировать на случившееся: Потанина, можно сказать, по-отечески пожурили



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Выплаты дивидендов акционерам ПАО ГМК "Норильский никель" за минувший год, видимо, не будет, предложение внес основной акционер и председатель правления компании Владимир Потанин. Насколько такая ситуация устроит, например, также достаточно крупного держателя акций комбината Олегу Дерипаску, пока сказать сложно. Тем более что еще вчера от дивидендов не планировалось отказываться.

Изначально акционерам хотели выплатить по итогам 2019 года рекордные для России 6,3 млрд руб., по размерам выплат металлургический гигант обошел "Новатэк", ВТБ, АФК "Система" и ПАО "Сбербанк".

Рекордсменом по дивидендной политике "Норникель", как подсчитали эксперты российского "Форбс", является второй год подряд среди российских "голубых фишек". Основной контролирующий акционер компании – 59-летний Владимир Потанин – стабильно входит в пятерку самых богатых бизнесменов страны.

Говорим "видимо", потому что большая часть акций компании записана на различные офшоры с ничего не говорящими названиями, плюс какая-то часть акционерного капитала номинирована в американских депозитарных расписках (ADR), в общем, имена конечных бенефициаров можно только предполагать.

Хотя все знают и понимают, что компания "Норникель" после затяжных корпоративных споров сначала с экс-партнером Потанина Михаилом Прохоровым, а чуть позже – с тем же Олегом Дерипаской, все-таки контролируется Потаниным и членами его команды.

Очевидно также, что на сегодняшний день жизнь и нормальное функционирование ГМК "Норильский никель" разделилась на два временных отрезка – до аварии 29 мая и после нее. Итоги и последствия ЧП под Норильском могут оказаться намного серьезнее, чем подавалось (и подается!) до сих пор.

Как мы помним из ТВ-репортажей, президент страны довольно долго добивался от "Владимира Олеговича" (Потанина) ответа на вопрос, во сколько тот оценивает нанесенный в результате аварии у дочки "Норникеля" ущерб природе и экологии Арктики. Потанин, помявшись, ответил, что ущерба предварительно насчитано никак не меньше, чем на сумму в 10 млрд руб., и это "не считая штрафов, которые компании присудят". Тут же олигарх заверил Путина в том, что весь материальный ущерб будет покрыт из средств компании "Норникель", из бюджета, мол, он не намерен брать ни рубля.

На этих словах на устах Владимира Путина, кажется, заиграла саркастическая улыбка – понятно, справитесь сами, еще чего. Попросите компенсации из бюджета за вашу же халатность и жадность!

К настоящему моменту возбуждено сразу несколько уголовных дел по факту ЧП и загрязнения почвы и вод разлившимся топливом из резервуара "дочки" "Норникеля" – АО "НТЭК", после совещания в Кремле были задержаны руководители дочерней структуры. Но дело, похоже, принимает совсем скверный оборот и для местных чиновников – 11 июня стало известно, что следователи Следственного комитета предъявили обвинение главе Норильска Ринату Ахметчину.

Пока формулировка звучит как "халатность", при этом поясняется, что подразумевается отсутствие должной реакции мэра на ЧП и вроде как попытка скрыть первоначально масштабы случившегося.

Напомним, что несколько дней назад красноярский губернатор Александр Усс также начал публично обвинять руководителей энергетического подразделения "Норникеля" и руководителей самого холдинга в попытках скрыть масштабы катастрофы, начиная с конца мая – начала июня.

По словам губернатора, первыми докладами ему были сведения о том, что якобы какая-то машина 29 мая протаранила емкость с 21 тыс. тонн дизельного топлива, авария носила локальный характер и, по словам докладчиков, "не представляла угрозы окружающей среде" (!).

Размер угрозы выяснился вскоре в Кремле, где на совещании глава МЧС Евгений Зиничев попросил президента ввести режим ЧС на пострадавших территориях…

Подобного рода дезинформация для региональных властей, а через них и для федеральных соответствующих структур и служб, не способствовала, мягко говоря, своевременности принятых для ликвидации мер. Именно отсюда окрики Путина "у вас со здоровьем все в порядке?" и "мы что, информацию о ЧП узнавать будем из соцсетей?!".

Окрики президента, кстати, относились не к губернатору Уссу, а к одному из топ-менеджеров энергетической компании, которая и стала виновницей разлива нефтепродуктов. Вообще-то, следует заметить, что и Владимир Путин, и часть его окружения в Кремле и Администрации пока, видимо, не готовы в каком-то более жестком режиме реагировать на случившееся.

Потанина, можно сказать, по-отечески пожурили – мол, цистерна, вовремя замененная, все равно обошлась бы "дочке" "Норникеля" дешевле, нежели предварительный ущерб в 10 млрд. По губернатору Александру Уссу выводов в ближайшее время, очевидно, не планируется и не будет – просто потому, что все знают фамилию реального хозяина Норильска и прилегающих к нему территорий. И эта фамилия явно не "Усс"…

С другой стороны, экологическая повестка с разливом топлива на норильской ТЭЦ-3 из резервного резервуара может очень быстро превратиться в топовый информационный сюжет в России, а может и не только в нашей стране. Просто потому, что несмотря на все привлеченные силы и средства для ликвидации ЧП, масштабов и последствий по-прежнему не знает никто.

"Норникель" яростно опровергает попадание разлившегося топлива в озеро Пясино. Паника "Норникеля" понятна: из озера вытекает единственная река Пясина, впадающая в Карское море", – отмечает доктор экономических наук Никита Кричевский. Добавляя, что если в действительности все обстоит именно так, то, цитируем снова, "катастрофа приобретает международный масштаб и напрямую затрагивает интересы всех арктических государств". А это, как ни крути, совсем другой расклад и совсем другие "10 ярдов" причиненного ущерба, которые присудят выплачивать то ли Потанину, а то ли и Российской Федерации. Нет сомнений, что наши "партнеры" по Арктической зоне (и не только) молчать не будут.

"В дальнейшем вся история с ЧП у "дочки" "Норникеля" может, не исключаю, привести к национализации компании, – замечает Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований "Института нового общества". – Или даже есть такое забытое понятие, как "проскрипции". Не утверждаю, что это произойдет в ближайшее время, но с течением лет – все может быть. И российская высшая бюрократия вполне может обкатать сценарий возвращения ключевых активов в стране на "Норникеле", на который, похоже, нацелились американцы и их партнеры из числа транснациональных корпораций".

Эксперт напоминает, что на сегодняшний день в России уже реализован весьма и весьма негативный сценарий утраты контроля национального капитала над важнейшими отраслями промышленности и предприятиями, в основном расположенными в тех же районах, что и "Норильский никель". Речь, разумеется, о "капитуляции" до недавнего времени владельца компании En+ Олега Дерипаски перед санкционным давлением США.

Кто забыл, напомним: Дерипаска, ровно, к слову, как и Потанин, и многие, многие другие, получил гигантские активы (сибирские заводы по производству алюминия, гидроэнергетика и т.д.) в 90-е годы с одобрения ельцинской "Семьи", видные представители которой и сегодня не скрывают своих деловых и политических связей с истеблишментом США.

"Мне кажется, с "Норникелем" подобную ситуацию никто допускать не намерен, по крайней мере, очень рассчитываю на это. В Евразии начинают действовать новые тренды, где допускать американцев в ключевые отрасли сегодня никто не намерен, – прогнозирует Колташов. – А прийти к Потанину и вернуть себе контроль над металлургическим гигантом, как вы понимаете, можно хоть сегодня, хоть завтра. С учетом того, как именно этими людьми в свое время были получены подобные предприятия".

Предложение не платить дивиденды за истекший год со стороны Потанина объяснимо и своевременно, считает Павел Салин, директор Центра политологических исследований при Финансовом университете.

"Норникелю", Потанину и другим крупным акционерам сейчас предстоит выплатить очень серьезные деньги чиновникам в Кремле за доставленные неудобства. Плюс собственно компенсации за экологический ущерб и т.д. Так что логично предложение акционерам отказаться от дивидендов в этом году в счет компенсации потерь", – указывает эксперт.

А вот как именно будут, так сказать, распределены доли этих выплат в компенсацию ущерба – вопрос открытый.

"1% в "Телеграме" работает целенаправленно (по ситуации вокруг "Норникеля", – прим. Накануне.ru). Квадрат интересантов выглядит так: акционеры "Норникеля" – силовики – сторонние бизнесы в Арктике – Администрация президента и Правительство", – уверен информированный ТГ-канал "Политджойстик" политолога Марата Баширова.

Резюмируя, отметим: норильская катастрофа действительно в какой-то степени может послужить катализатором серьезных процессов в управлении российскими регионами.

Разлив топлива на гигантских площадях выявил как минимум две системные проблемы – фактически отсутствие хоть какой-то власти в отдельных регионах, где хозяева "градообразующих" или даже "регионообразующих" предприятий и выступают в роли той самой отсутствующей государственной власти.

И второй момент – по-прежнему остается болезненной проблема очковтирательства и липовых оптимистичных отчетов с мест в Москву, прямо как в старой песенке: "Все хорошо, прекрасная маркиза!".

Давно уже не все хорошо и, что печальнее всего, во многих территориях в стране.