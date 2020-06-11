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Собянин рекомендовал оставаться дома в День России и во время парада Победы

22:21 11.06.2020
Сергей Собянин © KM.RU, Алексей Белкин
Сергей Собянин © KM.RU, Алексей Белкин
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Мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал горожанам остаться дома во время праздничных мероприятий в честь Дня России 12 июня и в день парада Победы 24 июня, поскольку массовые мероприятия в столице остаются под запретом.

"Я бы вам не рекомендовал никуда ходить в эти праздники. У нас запрещены пока массовые мероприятия. Да, официальные мероприятия будут проводиться и 12 июня, и будет день парада [24 июня], но лучше это посмотреть по телевизору", - приводит его слова ТАСС.

"Никакой массовки огромной или зрителей не должно быть, это большой риск и для вас, и для ваших детей, и для ваших близких", - отметил Собянин.

Темы: Москва, Праздничные дни и памятные даты в России, Сергей Собянин
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Комментарии читателей
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12.06.2020, 04:25
Гость: Штурман

Собянин зря беспокоится из-за снижения продаж масок и перчаток. Его бизнес еще понадобится осенью когда придет ненастная погода и "неожиданно" нагрянет уже не коронавирус,а барановирус и люди массово будут покупать не только намордники но и промышленные респираторы и противогазы.
12.06.2020, 02:42
Гость: Евгений В

Спасибо за совет, обязательно исполню, даже телевизор включать не буду.
12.06.2020, 01:13
Гость: Рабинович

Сергей Семёнович зря волнуется: нынче вечером (11 июня) большинство москвичей свалили за город, и ближайшие три дня проведут на дачах.
А для тех, кто остался в городе, выбор - сидеть дома или идти гулять - будет определяться исключительно погодой, а не списком мероприятий и не призывами властей.
То же самое - 24-го июня: будет дождь - будут сидеть дома. У нас, кстати, принято перед парадами в плохую погоду разгонять тучи. На этот раз следовало бы сделать наоборот: нагнать на Москву хорошие тучки. Это не только отбило бы у горожан желание гулять, но и добавило бы параду исторической достоверности: ведь марш Победы 24 июня 1945 года проходил как раз под проливным дождём...
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