Путин анонсировал появление в России контр-гиперзвукового оружия

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Россия создаст системы для борьбы с гиперзвуковым оружием, когда другие страны только создадут гиперзвуковые ракеты, заявил президент РФ Владимир Путин

"Оно появится. Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что, когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появится средство борьбы с этим оружием", - сказал он в интервью в программе "Вести недели".

По его словам, сегодня противодействовать гиперзвуковым ракетам не может никто: "Скорости такие, что взять их невозможно".

"В этом уникальность нашего сегодняшнего положения, - заявил Путин. - Повторяю еще раз: с большой степенью вероятности у нас средства борьбы с гиперзвуковым оружием появятся к тому моменту, когда у ведущих стран мира появится это самое гиперзвуковое оружие".

В январе этого года Путин в послании Федеральному Собранию РФ заявлял, что Россия разрабатывает уникальное оружие нового поколения, обороноспособность страны обеспечена на десятилетия, напоминает "Интерфакс".