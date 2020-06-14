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Путин анонсировал появление в России контр-гиперзвукового оружия

14:43 14.06.2020
© KM.RU, Стоп-кадр видео
Стоп-кадр видео
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Россия создаст системы для борьбы с гиперзвуковым оружием, когда другие страны только создадут гиперзвуковые ракеты, заявил президент РФ Владимир Путин

"Оно появится. Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что, когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появится средство борьбы с этим оружием", - сказал он в интервью в программе "Вести недели".

По его словам, сегодня противодействовать гиперзвуковым ракетам не может никто: "Скорости такие, что взять их невозможно".

"В этом уникальность нашего сегодняшнего положения, - заявил Путин. - Повторяю еще раз: с большой степенью вероятности у нас средства борьбы с гиперзвуковым оружием появятся к тому моменту, когда у ведущих стран мира появится это самое гиперзвуковое оружие".

В январе этого года Путин в послании Федеральному Собранию РФ заявлял, что Россия разрабатывает уникальное оружие нового поколения, обороноспособность страны обеспечена на десятилетия, напоминает "Интерфакс".

Темы: Вооружения в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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14.06.2020, 21:25
Гость: Интересуюсь

Оле Лукойе)) А вас не достал этот сказочник?
14.06.2020, 21:24
Гость: Да

ПУСТЬ КАЖДОМУ ВОЗДАСТСЯ ПО ВЕРЕ ЕГО... :)

Увы, УЖЕ есть...и скоро будет у многих...приветствую Вас в новом дивном мире..

Если от сверхмощного термоядерного оружия отказались после взрыва на Новой Земле,(оказалось примерно 56 мегатонн)И ЭТО БЫЛО СЛИШКОМ, ЗЕМЛЯ ДРОГНУЛА.., хотя все тогда имели перспективные разработки на 100 мегатонн и шла речь о 500 мегатоннах), то сейчас речь идёт в основном о зарядах "небольшой" мощности и довольно точных...то есть 150-350 килотонн (в Хиросиме было примерно 22 килотонны) - и эти заряды кажутся вполне приемлемыми..

Сейчас ОСНОВНАЯ проблема в большой скорости и наличии автоматики...люди просто не успеют договориться..
14.06.2020, 21:24
Гость: Русский

Ну он уже достал своими бредовыми пугалками. Хотя бы раз объявил что мы будем завтра жить лучше. А то 20 лет рассказывает про одни проблемы которые нам постоянно мешают. Вот только на богатеях и его дружках это никак не отражается. Они как богатели так и богатеют. Прививки у них наверное от кризисов.
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