Пол Уилан приговорен в России к 16 годам колонии за шпионаж

11:49

Московский городской суд приговорил американца Пола Уилана к 16 годам тюремного заключения, признав его виновным в шпионаже.

Как пишет "Интерфакс", отбывать наказание Уилан будет в колонии строгого режима.

Обвинение запрашивало для американца 18 лет колонии. Сам Уилан не признал свою вину и намерен обжаловать приговор, назвав суд "политическим".

"Это политический суд, фиктивный суд. Мы доказали мою невиновность, доказали фабрикации, теперь задача - преодолеть телефонное правосудие", - сказал Уилан.

Как пишет РИА Новости, в США пристально следили за процессом, на заседания неоднократно приезжал американский посол, но непосредственно в зал его не допускали, так как дело имеет гриф "совершенно секретно" и его рассмотрение проходило в закрытом режиме. Посол США в России называл процесс на Уиланом "непрозрачным".

За время своего ареста Уилан регулярно жаловался на состояние здоровья, качество медпомощи, запрет звонить родителям, а также на угрозы со стороны сотрудников СИЗО.

Уилан был задержан в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции. Согласно постулату защиты, американец стал жертвой провокации.