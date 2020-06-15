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Пол Уилан приговорен в России к 16 годам колонии за шпионаж

11:49 15.06.2020
Пол Уилан
Скриншот с YouTube
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Московский городской суд приговорил американца Пола Уилана к 16 годам тюремного заключения, признав его виновным в шпионаже.

Как пишет "Интерфакс", отбывать наказание Уилан будет в колонии строгого режима. 

Обвинение запрашивало для американца 18 лет колонии. Сам Уилан не признал свою вину и намерен обжаловать приговор, назвав суд "политическим".

"Это политический суд, фиктивный суд. Мы доказали мою невиновность, доказали фабрикации, теперь задача - преодолеть телефонное правосудие", - сказал Уилан.

Как пишет РИА Новости, в США пристально следили за процессом, на заседания неоднократно приезжал американский посол, но непосредственно в зал его не допускали, так как дело имеет гриф "совершенно секретно" и его рассмотрение проходило в закрытом режиме. Посол США в России называл процесс на Уиланом "непрозрачным".

За время своего ареста Уилан регулярно жаловался на состояние здоровья, качество медпомощи, запрет звонить родителям, а также на угрозы со стороны сотрудников СИЗО. 

Уилан был задержан в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции. Согласно постулату защиты, американец стал жертвой провокации. 

Темы: Разведка и шпионаж в мире, Резонансные судебные процессы в России
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Комментарии читателей
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15.06.2020, 13:40
Гость: НХ

Правильно сделали, что посадили. С нашими мужиками Бутом и Ярошенко, которых, можно сказать, выкрали в других странах прозрачности тоже никакой не было. Поменять - но только на двоих!
15.06.2020, 13:25
Гость: вот так .

Как сказал Хрущёв в своё время в ООН у палки два конца,сидят Русские в США посидит и дядя Сэм лесорубом ,от этого яйца не отпадут у него , вернут Бута и Ярошенко и возьмут своего ковбоя .
15.06.2020, 13:17
Гость: чинделе

Спорим, что помилуют?
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