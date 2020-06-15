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Историк Соколов отказался отвечать на вопрос о признании вины

20:52 15.06.2020

В Санкт-Петербурге начался суд над бывшим доцентом СПбГУ Олегом Соколовым. Он обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко в ноябре 2019 года.

Фото: Санкт-Петербургский городской суд

Во время заседания  подсудимый выслушал обвинительное заключение, в котором говорилось, что женщина была убита в период с 2.36 до трех часов ночи 8 ноября 2019 года. Первый выстрел из обреза был совершен в лицо аспирантки. Затем он попытался ее задушить и сломал кости, из трех последующих выстрелов в голову Ещенко попали два, описывает подробности "Фонтанка".

На последовавший далее вопрос о том, признает ли Соколов вину, он ответил по бумажке: сначала он хочет услышать доказательства стороны обвинения и только потом расскажет, считает ли себя виноватым, хотя ранее он этого не отрицал.

Затем Соколов перешел к вопросу своей защиты и освободил от обязанностей адвоката Александра Почуева. "С этого момента настаиваю, чтобы моим адвокатом был Сергей Лукьянов. Адвокату Александру Почуеву я благодарен… он получил угрозы расправы от людей, которые косвенно послужили причиной трагедии, а именно сторонников Понасенкова (Евгений Понасенков - оппонент по научной деятельности Соколова - прим.ред.). Компетентные органы дадут оценку данному факту", — заявил обвиняемый.

Кроме этого, в ходе заседания историк изъявил желание допросить родителей убитой. К ним "обязательно будут очень серьезные и очень важные вопросы" о личности Анастасии Ещенко, без которых "следствие будет неполным", сказал Соколов.

Темы: Санкт-Петербург, Резонансные судебные процессы в России, Резонансные убийства и покушения в России
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Комментарии читателей
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15.06.2020, 22:20
Гость: Он убийца однозначно

К ним "обязательно будут очень серьезные и очень важные вопросы" о личности Анастасии Ещенко
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А о личности убитой и так говорит то, что она спала с существом которое даже не в отцы, а в деды ей годится.
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