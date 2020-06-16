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В Совете Федерации предложили сократить новогодние праздники в 2021 году

13:38 16.06.2020
Фото © KM.RU, Алексей Белкин
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В Совфеде предложили сократить новогодние каникулы в 2021 году для того, чтобы компенсировать нерабочие дни из-за пандемии COVID-19, пишет РИА Новости

С соответствующим предложением выступил глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов. 

Согласно законопроекту, направленному в Минтруд, предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января. Соответствующие изменения предлагается внести в Трудовой кодекс, действовать они будут только в 2021 году.

Кутепов отмечает, то в связи с указом президента РФ с 30 марта по 3 апреля 2020 года были установлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. Этот режим был продлен до 30 апреля. Нерабочими были объявлены и дни с 6 по 8 мая 2020 года.

Одновременно с этим с 30 марта многие сотрудники переведены на неполный рабочий день, а также на другие режимы, предполагающие свободный график работы. При этом в объявленные президентом нерабочие дни "работодатели обязаны были сохранить и выплачивать заработную плату сотрудникам, в том числе и при отсутствии выполнения трудовой функции или частичном выполнении", отметил он.

В то же время режим нерабочих дней не учитывается как отпуск, и работодатель обязан предоставить очередной отпуск работнику, несмотря на то что до июня 2020 года (2 месяца) рабочий режим был существенно ограничен, говорится в проекте.

Согласно производственному календарю на 2020 год, рабочих дней в году должно быть 247, а выходных - 118 (с учетом суббот, воскресений и праздничных дней). Фактически с учетом развития коронавирусной инфекции, а также с учетом дня голосования по поправкам в конституцию и выходного дня, в который будет проведен военный парад в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, выходных дней будет 120, а дополнительно не рабочих дней 27, уточняет парламентарий.

"Таким образом, уже за первые 6 месяцев года количество рабочих дней составит 218 против 147 нерабочих, и количество нерабочих дней в 2020 году больше на 20%", - подчеркивается в законопроекте.

Необходимо отметить, что ряд предприятий и организаций не вышли на работу и после майских праздников, так как снятие ограничений в разных регионах проходит по-разному, но в любом случае поэтапно, добавил Кутепов.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Совет Федерации ФС РФ
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Комментарии читателей
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16.06.2020, 21:47
Гость: а также с учетом дня голосования

по поправкам в конституцию и выходного дня, в который будет проведен военный парад в ознаменование 75-й годовщины Победы в В
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А КТО ВАС ПРОСИЛ УСТРАИВАТЬ это БЕЗОБРАЗИЕ в виде соцопроса по утвержденным ГД, СФ и подписанными президентом ......."поправках" и парадми?
Чем ьольше отдалается День Победы, тем больше пафоса, потому что кроме роста к-ва миллионеров и миллиардеров похвастаться нечем.
Денег значит нет, а на парады есть?
16.06.2020, 20:56
Гость: Андрей Геннадиевич

Вот ведь неймётся... До Нового года ещё глаза вытаращить успеешь, а инициатива от питерского сенатора уже прёт! То, что 4 неполноценных рабочих дня не заместят два с лишним месяца простоя, ясно даже самым тупым, но вот недовольство населения вызовут. Сдаётся мне, что это скрытый чубайсёнок. Чубайс тоже из Питера.
16.06.2020, 19:51
Гость: жизнь она такая

Санкции в Европе и Америке - престарелым депутатам стало сложно выезжать к местам отдыха. Вот и сокращение новогодних каникул.
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