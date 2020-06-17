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В резиденции Путина установили дезинфицирующий туннель

12:53 17.06.2020
Фото с сайта kremlin.ru
Фото с сайта kremlin.ru
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В подмосковном Ново-Огарево, где располагается резиденция президента РФ Владимира Путина, установили особый туннель для дезинфекции и защиты от коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечает агентство, каждый прибывший, проходя через туннель, находится в «мелкодисперсном водном тумане». Он покрывает специальным дезинфицирующим раствором одежду и открытые участки тела.

В твите агентства сообщается, что данный туннель разработала пензенская компания. На сайте правительства Пензенской области сообщается, что туннель создал завод «Моторные технологии», выпускающийся с мая 2020 года под брендом MIZOTTY.

Все работники администрации президента РФ с конца марта 2020 года из-за пандемии COVID-19 были по возможности переведены на удаленную работу. Те, кто продолжил выполнять свои обязанности в штатном режиме, регулярно сдавали тест на коронавирус.

Несколько сотрудников президентской администрации переболели коронавирусом. Среди них пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Темы: Коронавирус, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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17.06.2020, 15:56
Гость: Алексан-ич

Не сомневаюсь, что у многих при этом известии возникает закономерный вопрос: а есть ли у бункермана возможность драпануть через этот туннель в случае - нет не природного катаклизма с вирусами, а народного? Вот, в сериалах именно этот туннель чаще всего именно так и работает, а может, еще и продезинфицирует, коли в штанах чего не так впопыхах сложилось.
17.06.2020, 15:52
Гость: stalker

Ах, как он себя бережет для будущего. Жаль, что остальные граждане страны таким тоннелем обзавестись не могут.
17.06.2020, 15:20
Гость: Ну

Эти русские разработки тоже самое как и глонас ошейник для любомой собачки Кони. Русского в нем только название и количество отмытых рублей, а внутри привет от дяди Ляо из Китая.
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