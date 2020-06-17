В резиденции Путина установили дезинфицирующий туннель

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В подмосковном Ново-Огарево, где располагается резиденция президента РФ Владимира Путина, установили особый туннель для дезинфекции и защиты от коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечает агентство, каждый прибывший, проходя через туннель, находится в «мелкодисперсном водном тумане». Он покрывает специальным дезинфицирующим раствором одежду и открытые участки тела.

В твите агентства сообщается, что данный туннель разработала пензенская компания. На сайте правительства Пензенской области сообщается, что туннель создал завод «Моторные технологии», выпускающийся с мая 2020 года под брендом MIZOTTY.

В резиденции Путина появился дезинфицирующий туннель. Человека дезинфицируют туманным облаком. Туннель разработала пензенская компания. pic.twitter.com/9zNX7jrK2a — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 16, 2020

Все работники администрации президента РФ с конца марта 2020 года из-за пандемии COVID-19 были по возможности переведены на удаленную работу. Те, кто продолжил выполнять свои обязанности в штатном режиме, регулярно сдавали тест на коронавирус.

Несколько сотрудников президентской администрации переболели коронавирусом. Среди них пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.