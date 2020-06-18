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Названы регионы с самым высоким уровнем коррупции в России

06:41 18.06.2020
Фото © KM.RU, Александра Воздвиженская
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В Генпрокуратуре назвали регионы с самым высоким уровнем коррупции.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на доклад главы ведомства Игоря Краснова, в первую десятку попали Мордовия, Чувашия, Камчатка, Архангельская, Брянская, Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская и Тюменская области. В этих регионах уровень коррупции на 100 тысяч населения варьируется от 29,68 до 26,31.

Наименьший уровень коррупции наблюдается в Ингушетии, Хакасии, Алтайском крае, Вологодской, Московской, Мурманской, Пензенской областях, Санкт-Петербурге, Севастополе и Ямало-Ненецком автономном округе. Там коэффициент коррупционной преступности на 100 тысяч населения варьируется от 6,41 до 9,94.

Сферами, наиболее сильно подверженными коррупции, являются те, где вдется освоение бюджетных средств, в том числе выделенных в рамках целевых программ, организация торгов, управление имуществом, а также контрольно-ревизионная, правоохранительная деятельность, жилищно-коммунальное хозяйство.

В Генпрокуратуре отмечают, что в целом по стране уровень коррупции остается в последние годы высоким. В 2019 году он составил 21,1 правонарушения 100 тысяч населения страны, тогда как годом ранее он был 20,8. По словам Краснова, "откаты" в сфере закупок увеличились почти вдвое, взятки – на 11%. За 2019 год сумма изъятых коррупционных активов чиновников превысила 20 млрд рублей.

Темы: Борьба с коррупцией в России, Генпрокуратура РФ
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Комментарии читателей
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18.06.2020, 15:03
Гость: Евгений В

Ч не знаю, как и что понимает под понятием коррупция "ведомства Игоря Красноваа", но по моему глубочайшему убеждению и по многочисленным опубликованным в СМИ фактам центр создания коррупции в РФ в московском кремле. А то что перечислено в этом сообщении без подписи автора (анонимом) всего лиш отголоски, которые заполонили все населенные пункты России.
18.06.2020, 11:48
Гость: инвалид Свердловской области

Прогнило что-то в Датском королевстве
18.06.2020, 11:41
Гость: ветеран-инвалид

самая коррумпированная - это Свердловская область и Екатеринбург Т.к.все жалобы Президенту в Правительство и Госдуму пересылаются к местным чиновникам и ничего не меняется "нарушений не обнаружено" хотя
отменён законный бесплатный проезд инвалидам, урезаются субсидии,
задним числом выставляются налоги на пенсии льготников, ведь в бюджете мало средств на проекты губернатора "ваши доводы неубедительны" "Прогнило что-то В датском Королевстве" независимо от правящей партии
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