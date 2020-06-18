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В «Единой России» сочли правильным введение налога для богатых

11:27 18.06.2020
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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В партии «Единая Россия» назвали оправданным введение повышенной ставки НДФЛ. Об этом «Интерфаксу» сообщил лидер фракции Сергей Неверов.

«Мы всегда говорили о том, что в перспективе, возможно введение прогрессивной шкалы подоходного налога», - сказал политик.

По его словам, если зарплата россиянина выше 2-3 миллионов рублей (166-250 тысяч рублей в месяц), то подоходный налог должен быть повышенный. Как пояснил Неверов, «это вполне нормально».

При этом политик добавил, что конкретная сумма, с которой повышать налог, – вопрос пока дискуссионный.

Между тем в правительстве РФ заявили, что кабмин не обсуждает введение повышенной ставки налога на доходы граждан с высоким заработком. За день до этого Forbes писал, что власти России вернулись к обсуждению налога для богатых из-за роста «запроса на социальную справедливость». 

Сообщалось, что возможно повышение ставки НДФЛ с 13% до 15% для состоятельных россиян.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Зарплаты и пособия в России, Партия «Единая Россия»
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Комментарии читателей
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18.06.2020, 16:50
Гость: кадет

РФ единственная страна в мире где под.налог доя богатых 13%. При этом Правящая верхушка псевдо-либералов обьясняет это какими-то своими несуразными и дебильными причитаниями.
18.06.2020, 16:35
Гость: Сссс!!!!!!!

Изнасиловали ЕР,чтобы обнулиться?
18.06.2020, 16:22
Гость: gvozd

иными словами - Конфискации.
я уже многократно здавал этот вопрос.
Почему это "справедливо" отнимать заработанное у врача например, который всю свою молодость (15 лет)
убивался головой апстену в универе, а потом на работе.. и получает высокую за это зарплату?
в чем тут якобы справедливость, у того кто Работал не покладая рук отнять,
а бездельнику который все это время пропьянствовал и прокуролесил по клубам подарить?
где тут ваша "социальная справедливость"?
сколько раз на Руси будут проталкивать один и тот же иврейский лозунг?
неужели вы так ничему и не научились за 100 лет?
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