В «Единой России» сочли правильным введение налога для богатых

11:27

В партии «Единая Россия» назвали оправданным введение повышенной ставки НДФЛ. Об этом «Интерфаксу» сообщил лидер фракции Сергей Неверов.

«Мы всегда говорили о том, что в перспективе, возможно введение прогрессивной шкалы подоходного налога», - сказал политик.

По его словам, если зарплата россиянина выше 2-3 миллионов рублей (166-250 тысяч рублей в месяц), то подоходный налог должен быть повышенный. Как пояснил Неверов, «это вполне нормально».

При этом политик добавил, что конкретная сумма, с которой повышать налог, – вопрос пока дискуссионный.

Между тем в правительстве РФ заявили, что кабмин не обсуждает введение повышенной ставки налога на доходы граждан с высоким заработком. За день до этого Forbes писал, что власти России вернулись к обсуждению налога для богатых из-за роста «запроса на социальную справедливость».

Сообщалось, что возможно повышение ставки НДФЛ с 13% до 15% для состоятельных россиян.