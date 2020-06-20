«Золотая судья» Елена Хахалева отказалась предоставлять сведения о доходах

10:27

Скандально известная кубанская судья Елена Хахалева отказалась предоставлять сведения о своих доходах и имуществе за прошлый год, следует из данных Краснодарского краевого суда.

Сведения о доходах судей были опубликованы на сайте ведомства в рамках борьбы с коррупцией.

Из 138 судей, работающих в ведомстве, обнародовать информацию согласились лишь 84 человека. Остальные, в том числе Хахалева, предпочли скрыть данные о своем имуществе, пишет РИА Новости.

В 2017 году Хахалева оказалась в центре скандала, когда в интернете появилось видео с шикарной свадьбы ее дочери Софьи, на которую были приглашены Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе и другие известные артисты. В СМИ появились сообщения, что свадьба могла обойтись в два миллиона долларов. Сама Хахалева заявляла СМИ, что организацию торжества полностью взял на себя отец дочери – бизнесмен Роберт Хахалев. Последний в свою очередь утверждал, что свадьба дочери обошлась ему в сумму до пяти миллионов рублей, а Павлиашвили и Меладзе, как его друзья, участвовали в торжестве на правах гостей.