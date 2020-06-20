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«Золотая судья» Елена Хахалева отказалась предоставлять сведения о доходах

10:27 20.06.2020
Стоп-кадр из видео в YouTube

Скандально известная кубанская судья Елена Хахалева отказалась предоставлять сведения о своих доходах и имуществе за прошлый год, следует из данных Краснодарского краевого суда.

Сведения о доходах судей были опубликованы на сайте ведомства в рамках борьбы с коррупцией.

Из 138 судей, работающих в ведомстве, обнародовать информацию согласились лишь 84 человека. Остальные, в том числе Хахалева, предпочли скрыть данные о своем имуществе, пишет РИА Новости.

В 2017 году Хахалева оказалась в центре скандала, когда в интернете появилось видео с шикарной свадьбы ее дочери Софьи, на которую были приглашены Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе и другие известные артисты. В СМИ появились сообщения, что свадьба могла обойтись в два миллиона долларов. Сама Хахалева заявляла СМИ, что организацию торжества полностью взял на себя отец дочери – бизнесмен Роберт Хахалев. Последний в свою очередь утверждал, что свадьба дочери обошлась ему в сумму до пяти миллионов рублей, а Павлиашвили и Меладзе, как его друзья, участвовали в торжестве на правах гостей.

Темы: Краснодарский край, Борьба с коррупцией в России, Судебная система в России
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Комментарии читателей
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20.06.2020, 12:39
Гость: Путник

А, судьи кто?
20.06.2020, 11:39
Гость: майк

А что должны? Вы видели распечатку сбера? Так там цифры без фамилий и вспомнить по ним нельзя. Эти прямые налоги только чтоб любого прижать. Косвенных налогов государству более чем достаточно.
20.06.2020, 11:16
Гость: Поддерживаю и одобряю

Судьи должны жить хорошо, это правящая каста и никто не имеет право требовать чтото с судьи, может завтра этот судья будет судить его. Даже гаишники не имеют права останавливать пьяных судей.
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