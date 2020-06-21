Владимир Путин допустил выдвижение на новый президентский срок

15:14

Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый - пятый - президентский срок, если будет принята соответствующая поправка в Конституцию. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия-1".

По мнению президента России, в случае отсутствия у него такой перспективы, через два года начнутся игры престолов вместо нормальной работы.

"Знаете, я сейчас скажу абсолютно откровенно: если этого не будет [принятия соответствующей поправки в конституцию], года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников", - цитирует главу государства ТАСС.

"Работать надо, а не преемников искать", - добавил Путин.