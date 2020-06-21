]]>
]]>
Главная В России Новости

Владимир Путин допустил выдвижение на новый президентский срок

15:14 21.06.2020
© KM.RU, Стоп-кадр видео
Стоп-кадр видео

Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый - пятый - президентский срок, если будет принята соответствующая поправка в Конституцию. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия-1".

По мнению президента России, в случае отсутствия у него такой перспективы, через два года начнутся игры престолов вместо нормальной работы.

"Знаете, я сейчас скажу абсолютно откровенно: если этого не будет [принятия соответствующей поправки в конституцию], года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников", - цитирует главу государства ТАСС.

"Работать надо, а не преемников искать", - добавил Путин.

 

Темы: Внутриполитическая ситуация в России, Владимир Путин
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
21.06.2020, 22:34
Гость: ЛичОпу

С кем воевать собрался, вояка?
21.06.2020, 22:27
Гость: Смешно сказал

про динамику. С такой динамикой разворовывания страна может и не справиться.
Надеешься, что обнуленный 68-летний пенсионер будет вкалывать, как "раб на галерах"? Ты бы к врачу сходил, голову проверил.
21.06.2020, 22:27
Гость: ///хватит вредить Родине///

Он это считает "нормальной работой"...
Все комментарии (79)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации