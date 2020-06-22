Куда девать просрочку?

Общественность испугалась предложения СПЧ слать продукты с истекающим сроком годности в соцучреждения – и «забросала правозащитников просроченными яйцами»

© KM.RU, Илья Шабардин

Прокисшее молоко, подернутый белым налетом шоколад, плесневелый сыр (отнюдь не марки «Дор блю», а самый обычный – российский)… С такой неприятной ситуацией, увы, приходилось сталкиваться каждому из нас. И дело тут вовсе не в страсти к скидкам и акциям, которые в последнее время чаще устраивают производители или магазины в рекламных целях, а во имя избавления от пресловутой просрочки.

В условиях общества тотального потребления просроченные товары – это суровая неизбежность. Их утилизация накладна и ведется за счет производителя. Между тем, падки на просрочку не только нищие пенсионеры, но и физически здоровые молодые дауншифтеры, просо не желающие тратить свое драгоценное время на такую «скучную» вещь, как работа. Однако специализированных пунктов раздачи продуктов с истекшим сроком годности в нашей стране как не было, так и нет.

Некоторое время назад этой проблемой озаботились в Госдуме, но воз и ныне там. «В своё время, работая в Госдуме, я предлагал изменить закон так, чтобы люди пожилые не ковырялись в помойках, а могли прийти к магазину и взять всё бесплатно, - отметил в беседе с Царьградом врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальчик. - Но, к сожалению, закон так и не изменили, потому что у нас считается, что это носит политическую подоплёку. На самом деле, если бы люди брали, это всё бы фотографировали. То есть, ну, вы понимаете, то есть это бы пошло чисто политика. Но на самом деле так надо было сделать».

Законопроект о пунктах бесплатной раздачи еды, срок годности которой истекал бы чрез день, хотели сделать по западному образу и подобию. В Европе это – обычное дело, причем ретейлерам, которые проводят подобные акции постоянно, там предусмотрены налоговые послабления. «Такие торговые компании надо поддерживать и предоставлять им налоговые льготы, - сказал РГ член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Сергей Вострецов. - Но это обязательно должна быть не разовая акция, а постоянная».

Раньше в мире тоже просрочку утилизовали повсеместно, пока не задумались над страшными цифрами – 1 миллиард тонн таких продуктов в год! После этого в 2016 году во Франции ввели закон о том, что сетевые магазины должны передавать такую еду в благотворительные фонды. Также они имеют право продавать эти продукты за треть цены, а выручку, опять же, пускать на благотворительность. За несоблюдение этих норм полагается штраф.

Аналогичная система действует и в Италии. В Финляндии большинство магазинов жертвуют некондицию в церковные организации. А один из сетевых ретейлеров пошел по другому пути и предпочитает выставлять продукты с истекающим сроком годности в специальную витрину с ценником 0.00. Забрать такой товар может любой желающий.

Странная ситуация складывается с просрочкой в Германии. Вышедшую из оборота еду выбрасывают возле магазинов. Однако брать ее нельзя – по закону почему-то это – воровство.

Но что же Россия? Совет по правам человека при президенте РФ предложил продукты, срок годности которых истекает в ближайшие 2-3 дня, направлять в социальные учреждения. Но общественность испугалась такой формулировки и поспешила «закидать СПЧ просроченными яйцами». «Возможно, идея-то и хорошая, но звучит она отвратительно», – считают одни критики. Другие заявили, что «при помощи таких инициатив собираются травить народ».

Вот и получаются вилы: отправляем тонны вполне съедобных еще продуктов на помойку - ведь раздача бесплатной еды противоречит федеральному закону «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Перефразируя известную поговорку: лучше выбросим, чем понадкусаем!

