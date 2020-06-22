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Путин выступил на открытии главного храма Вооруженных сил

11:21 22.06.2020
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube

Президент РФ Владимир Путин 22 июня посетил главный храм Вооруженных сил России. Его построили меньше чем за два года и недавно освятили, сообщает «Коммерсант».

Глава государства осмотрел собор в сопровождении главы РПЦ патриарха Кирилла и главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Путин отметил, что память о Великой Отечественной войне для народа России «абсолютно священна».

«Для нас, граждан России, память о Великой Отечественной войне, обо всех, кто сражался и погибал, кто всеми силами приближал победу, абсолютно священна. Она всегда с нами. Она дает нам силу служить нашей стране»,— сказал Путин. По его словам, новое поколение солдат и офицеров хранит верность традициям и достойно выполняет все поставленные задачи.

«Мы знаем, что обороноспособность и безопасность государства надежно обеспечены»,— подчеркнул российский лидер.

Храм Вознесения Христова располагается в Московской области, на территории парка «Патриот». Его построили за 598 дней за счет пожертвований. Сбор денежных средств организовало Минобороны в честь 75-летия Победы в ВОВ.

Темы: Россия, Православная церковь в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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22.06.2020, 16:00
Гость: Ray Bloom

Этот лозунг немцы спёрли у русских:
"И клич наш русский "Снами бог",
не даром в схватках раздавался"".

Константи Роше стихотворение 1914г.
22.06.2020, 15:54
Гость: хрн

Трусы Гитлера хоть успели освятить?
22.06.2020, 15:25
Гость: всевышний высоко,а папа ближе

Так папа римский Пий ни одного слова осуждения не высказал за преступные античеловечные действиям Гитлера и его союзников против славян и евреев.
Зато у немцев боевая техника в крестах,и еще лозунг "С нами бог".Т.е убивали,прикрываясь богом.
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