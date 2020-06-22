Путин выступил на открытии главного храма Вооруженных сил

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Президент РФ Владимир Путин 22 июня посетил главный храм Вооруженных сил России. Его построили меньше чем за два года и недавно освятили, сообщает «Коммерсант».

Глава государства осмотрел собор в сопровождении главы РПЦ патриарха Кирилла и главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Путин отметил, что память о Великой Отечественной войне для народа России «абсолютно священна».

«Для нас, граждан России, память о Великой Отечественной войне, обо всех, кто сражался и погибал, кто всеми силами приближал победу, абсолютно священна. Она всегда с нами. Она дает нам силу служить нашей стране»,— сказал Путин. По его словам, новое поколение солдат и офицеров хранит верность традициям и достойно выполняет все поставленные задачи.

«Мы знаем, что обороноспособность и безопасность государства надежно обеспечены»,— подчеркнул российский лидер.

Храм Вознесения Христова располагается в Московской области, на территории парка «Патриот». Его построили за 598 дней за счет пожертвований. Сбор денежных средств организовало Минобороны в честь 75-летия Победы в ВОВ.