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Глава Росстата объяснил сложности с данными о смертности от коронавируса

10:09 23.06.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Глава Росстата Павел Малков объяснил журналистам, почему данные службы о количестве умерших от коронавируса в России в апреле отличается от информации оперативного штаба по COVID-19. По словам чиновника, это объясняется «другой методологией расчета», пишет РБК.

«Один из главных секретов статистики состоит в том, что ею практически невозможно манипулировать. Если речь про качественный показатель с проработанной методологией, то любые попытки повлиять на итоговые цифры через искажение входных данных обязательно станут тут же заметными», — сказал Малков.

Глава ведомства пояснил, что «оперативный штаб предоставляет оперативные данные», а Росстат использует сведения из реестра ЗАГС. Там содержатся первичные медсвидетельства о смерти, а по мере появления добавляются окончательные медицинские свидетельства о смерти.

Однако на качество публикуемых отчетов может повлиять отсутствие окончательного медицинского свидетельства о смерти, поскольку его готовят до 45 дней. Помимо этого, в некоторых регионах жители не обязаны регистрировать смерть в органах ЗАГС для последующего захоронения.

Малков подчеркнул, что данные Росстата по смертности от COVID-19 еще будут уточняться.

По статистике Росстата, в апреле в РФ умерли 2712 человек с COVID-19: у 1660 человек основной причиной смерти стал коронавирус, еще у 1052 человек это заболевание диагностировали, но умерли они от других болезней.

Темы: Коронавирус, Статистические данные и прогнозы, Росстат
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Комментарии читателей
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23.06.2020, 14:25
Гость: Штурман

Чего не вякнешь ради оправдания своей бесхребетности. Сейчас Росстат на подтанцовке у Минэконрмразвития и там не дают ходу научной статистики которая объективно отражает реальность. Слова главы Росстата уже на грани "ложь малая,ложь большая и статистика".
23.06.2020, 13:53
Гость: Шило

У нас все помирают от короны! До этого других смертей не было!!!
23.06.2020, 12:53
Гость: gvozd

Один из главных секретов статистики состоит в том, что ею практически невозможно манипулировать.
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далее можно не слушать и не читать - гнать взашей дурака из госуправления.
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