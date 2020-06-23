Глава Росстата объяснил сложности с данными о смертности от коронавируса

10:09

Глава Росстата Павел Малков объяснил журналистам, почему данные службы о количестве умерших от коронавируса в России в апреле отличается от информации оперативного штаба по COVID-19. По словам чиновника, это объясняется «другой методологией расчета», пишет РБК.

«Один из главных секретов статистики состоит в том, что ею практически невозможно манипулировать. Если речь про качественный показатель с проработанной методологией, то любые попытки повлиять на итоговые цифры через искажение входных данных обязательно станут тут же заметными», — сказал Малков.

Глава ведомства пояснил, что «оперативный штаб предоставляет оперативные данные», а Росстат использует сведения из реестра ЗАГС. Там содержатся первичные медсвидетельства о смерти, а по мере появления добавляются окончательные медицинские свидетельства о смерти.

Однако на качество публикуемых отчетов может повлиять отсутствие окончательного медицинского свидетельства о смерти, поскольку его готовят до 45 дней. Помимо этого, в некоторых регионах жители не обязаны регистрировать смерть в органах ЗАГС для последующего захоронения.

Малков подчеркнул, что данные Росстата по смертности от COVID-19 еще будут уточняться.

По статистике Росстата, в апреле в РФ умерли 2712 человек с COVID-19: у 1660 человек основной причиной смерти стал коронавирус, еще у 1052 человек это заболевание диагностировали, но умерли они от других болезней.