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На Красной площади в Москве прошел парад Победы

10:21 24.06.2020
Стоп-кадр из видео

В параде приняли участие около 14 тыс. человек.

В механизированную колонну входят более 200 единиц исторической, современной и перспективной военной техники, более 20 образцов которой участвуют в военном параде впервые, сообщает ТАСС. Завершает парад пролет авиации, которая взлетит с восьми аэродромов.

Верховный главнокомандующий президент РФ Владимир Путин находился на трибуне вместе с почетными гостями, в том числе лидерами зарубежных государств. Ранее стало известно, что на парад Победы в Москву прибудут президент Абхазии Аслан Бжания, президент Белоруссии Александр Лукашенко, сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Молдавии Игорь Додон, президент Сербии Александар Вучич, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

Парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне перенесли с 9 мая на более поздний срок из-за пандемии. 26 мая Владимир Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня. В этот же день в 1945 году состоялся исторический Парад Победы.

Темы: Память о Великой Отечественной войне
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Комментарии читателей
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24.06.2020, 15:24
Гость: Николай

Единственное, что не понравилось - участие росгвардии. Негоже боевым подразделениям рядом с вертухаями идти.
24.06.2020, 15:21
Гость: Николай

А хге бордюрович в наморднике?
24.06.2020, 14:35
Гость: о как!

наиболее значимые персоны и их сопровождающие лица прибыли на исторических лимузинах...
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