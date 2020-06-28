В Норильске произошел сброс отходов в тундру в районе фабрики «Норникеля»

11:15

При незаконной перекачке жидкости в тундровую зону из хвостохранилища в районе "Талнахской обогатительной фабрики" (предприятие "Норникеля") произошла утечка, существует угроза, что вещества могут попасть в реку Хараелах, пишет РБК.

По сообщениям СМИ, в тундру из хвостохранилища насосами выкачивается зараженная тяжелыми металлами, сернистой кислотой и поверхностно-активными веществами вода, она ручьями впадает в речку Хараелах, которая доходит до озера Пясино.

Об утечке отработанных шламов в окрестностях фабрики "Норникеля" сообщает и источник «Интерфакса». "Процесс происходил без должных согласований, с угрозой попадания отходов в окрестные водоемы", — заявил собеседник агентства. Он добавил, что утечку уже остановили, сейчас оценивается ущерб окружающей среде.

Следователи начали проверку этой информации. "28 июня в следственные органы поступило сообщение о том, что в технологической зоне Талнахской обогатительной фабрики, [зафиксирован] несанкционированный сброс жидких отходов в тундровую зону. Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - цитирует ТАСС сообщение следственного управления. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

В "Норникеле" отрицают факт слива отходов в тундру в Норильске. В пресс-службе компании утверждают, что в тундру "сливали оборотную воду". "Приняты оперативные меры по остановке слива воды. Эксплуатационным персоналом было принято решение по снижению уровня через передвижные насосные станции с откачкой осветленной технической воды на прилегающую территорию", - заявили РЕН ТВ в пресс-службе "Норникеля".