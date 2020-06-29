]]>
]]>
Главная В России Новости

РФ упростит условия выдачи виз для иностранцев-родственников россиян

08:25 29.06.2020

В России рассматривают возможность выдавать многократные долгосрочные частные визы для иностранцев, являющихся близкими родственниками граждан РФ, сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на замминистра иностранных дел РФ, стас-секретаря Евгения Иванова.

По его словам, ведомство ведет работу над соответствующим законопроектом. Предполагается, что подобные визы будут выдаваться на основании письменного заявления близкого родственника - гражданина РФ. Это позволит исключить необходимость оформления приглашения через территориальные органы МВД России. 

Документ также будет определять категории иностранцев, которые смогут получать подобные визы. В частности, речь идет о супругах, детях (в том числе приемных), полнородных или неполнородных (имеющих общих отца или мать) братьях и сестрах, внуках, родителях, бабушках, дедушках граждан РФ. 

Срок действия подобных виз составит до одного года, при этом иностранцы смогут находиться на территории России в течение всего года без ограничений.

Кроме того, ведомство предложит иностранцам, оформившим российскую визу в середине марта, но не попавшим в страну из-за пандемии коронавируса, получить аналогичную визу бесплатно. 

"МИД России считает возможным предложить иностранным гражданам, отменившим свои поездки в Россию, несмотря на ранее оформленные однократные либо двукратные визы, срок действия которых начинался с середины марта, бесплатно оформить новые визы аналогичной кратности в течение ближайших шести месяцев после снятия ограничений на въезд в РФ при том условии, что будут представлены документы, являющиеся правовым основанием для выдачи визы на новый срок", - прокомментировал Иванов.

Темы: Погранично-визовые вопросы в России, Министерство иностранных дел РФ
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
29.06.2020, 09:22
Гость: :))

Главным образом, забота о заморских ....рях по настоятельным просьбам местных ..дей скучающих по экзотике. Не страна, а посмешище.
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации