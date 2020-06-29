РФ упростит условия выдачи виз для иностранцев-родственников россиян

08:25

В России рассматривают возможность выдавать многократные долгосрочные частные визы для иностранцев, являющихся близкими родственниками граждан РФ, сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на замминистра иностранных дел РФ, стас-секретаря Евгения Иванова.

По его словам, ведомство ведет работу над соответствующим законопроектом. Предполагается, что подобные визы будут выдаваться на основании письменного заявления близкого родственника - гражданина РФ. Это позволит исключить необходимость оформления приглашения через территориальные органы МВД России.

Документ также будет определять категории иностранцев, которые смогут получать подобные визы. В частности, речь идет о супругах, детях (в том числе приемных), полнородных или неполнородных (имеющих общих отца или мать) братьях и сестрах, внуках, родителях, бабушках, дедушках граждан РФ.

Срок действия подобных виз составит до одного года, при этом иностранцы смогут находиться на территории России в течение всего года без ограничений.

Кроме того, ведомство предложит иностранцам, оформившим российскую визу в середине марта, но не попавшим в страну из-за пандемии коронавируса, получить аналогичную визу бесплатно.

"МИД России считает возможным предложить иностранным гражданам, отменившим свои поездки в Россию, несмотря на ранее оформленные однократные либо двукратные визы, срок действия которых начинался с середины марта, бесплатно оформить новые визы аналогичной кратности в течение ближайших шести месяцев после снятия ограничений на въезд в РФ при том условии, что будут представлены документы, являющиеся правовым основанием для выдачи визы на новый срок", - прокомментировал Иванов.