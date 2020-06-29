За поправки в Конституцию РФ проголосовали более 70% избирателей

10:07

Свыше 70% россиян, которые уже участвовали в голосовании, поддержали внесение поправок в Конституцию. Об этом говорят итоги исследования ВЦИОМ.

Социологи опрашивали россиян на выходе с избирательных участков. Целью соцопроса было установить, какой выбор сделали избиратели. Исследование проводилось с 25 по 28 июня на 800 избирательных участках России. Участие в нем приняли чуть больше 163 тысяч человек.

Как установил ВЦИОМ, за поправки в Конституцию проголосовали 76% опрошенных, а против — 23,6%. При этом на вопрос специалистов ответили чуть больше 70% избирателей. Остальные 29,4% респондентов отказались говорить о своем выборе.

Прежде ВЦИОМ уже публиковал прогноз, в котором высчитывал долю тех, кто поддержит поправки на предстоящем плебисците. Специалисты ВЦИОМ полагают, что за изменения в Основной закон проголосуют до 71% россиян, а против — до 32%. Еще 1-2% голосующих испортят бюллетень, говорилось в исследовании.