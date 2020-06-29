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За поправки в Конституцию РФ проголосовали более 70% избирателей

10:07 29.06.2020
Фото с сайта facebook.com
Фото с сайта facebook.com

Свыше 70% россиян, которые уже участвовали в голосовании, поддержали внесение поправок в Конституцию. Об этом говорят итоги исследования ВЦИОМ.

Социологи опрашивали россиян на выходе с избирательных участков. Целью соцопроса было установить, какой выбор сделали избиратели. Исследование проводилось с 25 по 28 июня на 800 избирательных участках России. Участие в нем приняли чуть больше 163 тысяч человек.

Как установил ВЦИОМ, за поправки в Конституцию проголосовали 76% опрошенных, а против — 23,6%. При этом на вопрос специалистов ответили чуть больше 70% избирателей. Остальные 29,4% респондентов отказались говорить о своем выборе.

Прежде ВЦИОМ уже публиковал прогноз, в котором высчитывал долю тех, кто поддержит поправки на предстоящем плебисците. Специалисты ВЦИОМ полагают, что за изменения в Основной закон проголосуют до 71% россиян, а против — до 32%. Еще 1-2% голосующих испортят бюллетень, говорилось в исследовании.

Темы: Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
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Комментарии читателей
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29.06.2020, 13:11
Гость: Растём

Анекдот из советского прошлого: Есть ложь, есть страшная ложь, а есть статистика. Проехали. Впереди будет плебисцит на тему: Приходить со своей веревкой и мылом. ЗА проголосуют 75%.
Господин/товарищ Рощин из Хождений по мукам оказался ух как прав аж в 1916 году. В воду глядел...
29.06.2020, 12:49
Гость: stalker

Опубликование результатов голосования до их завершения (пусть и предварительных) уже является нарушением избирательного права. Ведь таким образом осуществляется психологическое воздействие на тех, кто еще не проголосовал. Им как бы исподволь предлагается проголосовать за поправки в Конституцию. Мол, уже большинство так сделало и вообще ваш голос уже ничего не изменит. В этой связи все происходящее больше похоже на фарс. а не на честное голосование.
29.06.2020, 12:39
Гость: майк

Про клятвы Христос достаточно сказал, только да или нет.
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