]]>
]]>
Главная В России Новости

Главы УИК в Раменках отказались показать списки участников голосования

19:54 1.07.2020
Стоп-кадр из видео

Муниципальный депутат столичного района Раменки Максим Гонгальский написал жалобу в полицию в связи с отказом председателя УИК 2783 показать журналистам и члену территориальной избирательной комиссии (ТИК) списки участников голосования.

Член территориальной избирательной комиссии района Раменки с правом решающего голоса Кирилл Трофимов показал председателю УИК 2783 Зое Хорошаевой письмо зампреда Мосгоризбиркома Дмитрия Реута главам комиссий с указанием показывать списки избирателей представителям СМИ и членам вышестоящих комиссий, но она отказалась это делать, сообщает РБК. В письме замглавы Мосгоризбиркома объясняет нижестоящим комиссиям, что по нормам федерального закона об основных гарантиях избирательных прав граждан члены УИК обязаны показывать документы, в том числе списки избирателей, аккредитованным журналистам и членам ТИК с правом решающего голоса.

На УИК 2783 зарегистрировано 783 надомника (желающего проголосовать на дому). Хорошаева отказалась показать списки избирателей Трофимову и представителю Общественного штаба по контролю за выборами Василию Лузиновичу. Глава комиссии сначала спрашивала: «На каком основании?» Когда Трофимов показал ей письмо Реута, в котором содержится такое требование, перестала отвечать на вопросы.

На участках 2785, 2783, 2765 и 2776 сложилась аналогичная ситуация.

Темы: Конституция РФ, Москва
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
01.07.2020, 22:07
Гость: Все затраты на выборы по этим участкам возложить на виновных

Пшено вопрос! Вован заплатит из "пенсионных".
Не свои же.
01.07.2020, 22:06
Гость: сомневаться в словах Памфиловой

Эта "девочка с хвостиком" только и умеет, что на камеру рыдать.
А "результаты" сделает ГАС-Выборы.
Система, которую никто контролировать в принципе не может.
01.07.2020, 21:28
Гость: пим

20 лет вовка побеждает таким макаром.
Все комментарии (9)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации