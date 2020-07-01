Мэр Якутска проголосовала против поправок, но её голос изменили на фото

21:14

В социальных сетях распространяется фото мэра Якутска Сарданы Авксентьевой во время голосования за поправки в Конституцию России с бюллетенем, в котором отмечена графа «За». Данное отредактированное фото появилось на одном из телеграм-каналов.

Пресс-секретарь мэра Алексей Толстяков пояснил, что это дело рук «Мастера фотошопа».

«Удивительно, что в телеге на этот вброс повелись. Как избранный мэр будет голосовать за поправки, в числе которых отмена прямых выборов мэра? Это же выстрел самому себе в ногу, как минимум», - прокомментировал он.

В подтверждение того, что изображение подделано в фотошопе, Толстяков скинул оригинал фотографии, на котором мэр проголосовала против поправок. В комментарии изданию «Якутия.Инфо» мэр Якутска подтвердила, что фото – оригинал.

«Органы государственной власти могут участвовать в формировании органов местного самоуправления, назначении на должность и освобождении от должности должностных лиц местного самоуправления в порядке и случаях, установленных федеральным законом».

Это ключевая поправка, которая дает право госвластям отстранять от должности главу муниципалитета. То есть по обновленной Конституции глава республики Айсен Николаев получает индульгенцию отстранить Сардану Авксентьеву на том или ином основании – например, на основе петиции Гордумы Якутска.

А поправка в статью 132 фактически убивает самостоятельность местного самоуправления и делает ее лишь продолжением госвласти. Она гласит:

«Органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории».

Таким образом мэрия согласно новой Конституции – это лишь филиал Дома правительства. Это ключевое новшество: чиновники мэрии теперь подчиняются не гражданам на земле, а губернатору.