В Подмосковье начнут утилизировать медицинские и биологические отходы

09:45

С 1 августа в Московской области пройдет эксперимент по утилизации медицинских и биологических отходов. Эксперимент будет включать в себя этапы сбора, вывоза и обезвреживания.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на внесенный на рассмотрение в комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды законопроект правительства Подмосковья. Обсуждения проекта должно состояться 3 июля на рабочей группе в Госдуме.

Предполагается, что Московская область создаст территориальную схему по обращению с медицинскими и биологическими отходами, утвердит тариф на их вывоз и построит инфраструктуру.

В настоящее время под медицинскими подразумеваются отходы, которые появляются в результате осуществления медицинской и фармацевтической деятельности, а также различная «медицинская продукция, утратившая свои свойства или использование которой по назначению запрещено», например, маски и перчатки.

В свою очередь биологические отходы представляют собой различный мусор биологического происхождения, который образуется от живых организмов, включая трупы животных, ткани, органы людей и животных, ветеринарные конфискаты, все виды пищевых продуктов и сырье животного происхождения.

РБК напоминает, что еще в апреле губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил за создание системы вывоза медицинских отходов. В письме Михаилу Мишустину он предложил создать нового регионального оператора, специализирующегося исключительно на сборе медицинских и биологических отходов.

По словам Воробьева, ежегодно в Подмосковье образуется 100 000 тонн отходов из более чем 4000 медучреждений. «С учетом ввоза медицинских отходов из Москвы для утилизации и размещения в Московской области их количество оценивается более чем в 300 000 тонн в год», - отмечал Воробьев.

Ранее в минэкологии Подмосковья заявляли, что стоимость создания инфраструктуры рассчитывается из расчета 70–80 рублей на 1 кг отходов в год. Создание такой системы займет от 3 до 5 лет, а полная стоимость составит не менее 8,5 млрд рублей в год.

По словам генерального директора группы компаний «ЭкоТехнологии» Константина Рзаева, на создание только лишь инфраструктуры по сбору медицинских отходов населения у домов придется потратить от 5000 до 12 0000 рублей на каждый контейнер.

При этом руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов считает, что для населения тариф на обращение с медицинскими отходами не должен превысить 200 рублей в месяц на домохозяйство.