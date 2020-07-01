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В Подмосковье начнут утилизировать медицинские и биологические отходы

09:45 1.07.2020
Коллаж © KM.RU

С 1 августа в Московской области пройдет эксперимент по утилизации медицинских и биологических отходов. Эксперимент будет включать в себя этапы сбора, вывоза и обезвреживания.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на внесенный на рассмотрение в комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды законопроект правительства Подмосковья. Обсуждения проекта должно состояться 3 июля на рабочей группе в Госдуме.

Предполагается, что Московская область создаст территориальную схему по обращению с медицинскими и биологическими отходами, утвердит тариф на их вывоз и построит инфраструктуру.

В настоящее время под медицинскими подразумеваются отходы, которые появляются в результате осуществления медицинской и фармацевтической деятельности, а также различная «медицинская продукция, утратившая свои свойства или использование которой по назначению запрещено», например, маски и перчатки.

В свою очередь биологические отходы представляют собой различный мусор биологического происхождения, который образуется от живых организмов, включая трупы животных, ткани, органы людей и животных, ветеринарные конфискаты, все виды пищевых продуктов и сырье животного происхождения.

РБК напоминает, что еще в апреле губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил за создание системы вывоза медицинских отходов. В письме Михаилу Мишустину он предложил создать нового регионального оператора, специализирующегося исключительно на сборе медицинских и биологических отходов.

По словам Воробьева, ежегодно в Подмосковье образуется 100 000 тонн отходов из более чем 4000 медучреждений. «С учетом ввоза медицинских отходов из Москвы для утилизации и размещения в Московской области их количество оценивается более чем в 300 000 тонн в год», - отмечал Воробьев.

Ранее в минэкологии Подмосковья заявляли, что стоимость создания инфраструктуры рассчитывается из расчета 70–80 рублей на 1 кг отходов в год. Создание такой системы займет от 3 до 5 лет, а полная стоимость составит не менее 8,5 млрд рублей в год.

По словам генерального директора группы компаний «ЭкоТехнологии» Константина Рзаева, на создание только лишь инфраструктуры по сбору медицинских отходов населения у домов придется потратить от 5000 до 12 0000 рублей на каждый контейнер.

При этом руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов считает, что для населения тариф на обращение с медицинскими отходами не должен превысить 200 рублей в месяц на домохозяйство.

Темы: Коронавирус, Здравоохранение и медицина в России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
01.07.2020, 13:08
Гость: И в

Шиес?
01.07.2020, 12:50
Гость: Началось!

Кроме платы за вывоз бытовых отходов вводится новый тариф для населения на обращение с медицинскими отходами.
Далее: будет создаваться отдельный оператор по обращению с пластиковыми отходами (полиэтиленовые пакеты и пластиковые: бутылки, коробки и банки) с отдельным тарифом для населения.
Далее: все тарифа будут разделены на части. Сбор, погрузка-разгрузка мусора, его вывоз, сортировка и утилизация, - всё по отдельным тарифам. А ещё и аренда земли под контейнерную площадку - по отдельному тарифу. А стоимость самих контейнеров кто будет оплачивать?
Кроме того, у каждой контейнерной площадки будет организовано дежурство контролёров (как на вокзалах: видели, сколько людей на вокзалах "обеспечивают" якобы безопасность? АРМИЯ тёток и дядек, чья работа заключается в том, чтобы стоять и говорить "ты туда не ходи, - ты сюда ходи").
Вот за такое будущее России вы сегодня голосовали? Я спрашиваю тех, кто ответил сегодня ДА.
01.07.2020, 12:08
Гость: да-да

Звучит громко. А на деле создадут фирму "рога и копыта", освоят и вывезут из страны бюджетные деньги. А уж потом задним числом "для пипла" начнут бороться с коррупцией.
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