Памфилова не верит, что голосование проходило «на пеньках и в багажниках»

20:15

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова отказывается верить, что часть россиян, которые приняли участие в голосование по проекту поправок к Конституции РФ, были вынуждены делать это «на пеньках и в багажниках». О том, что таких фактов не было, Памфилова заявила в эфире телеканала «Россия 1».

«У нас не было голосования ни на пеньках, ни в багажниках. Снимали тогда, когда комиссии подъезжали или пожилые члены комиссии обходят пожилых в деревне. Ну, присели, отдохнули… Я понимаю, что кому-то больше нравятся голливудские пейзажи. У нас вот наша Россия, она такая, какая есть», — сказала главы ЦИК.

Многочисленные свидетельства того, что голосование по проекту конституционных поправок, проходившее в России с 25 июня по 1 июля, часто вели в беспрецедентных и весьма экзотических условиях, стали появляться в СМИ и социальных сетях уже в первые часы плебисцита.

Гражданам предлагалось выразить свое отношение к предложенному пакету изменений в основном законе не только на традиционных участках для голосования, но и за их пределами. Это объяснялось необходимостью обеспечить безопасность волеизъявления россиян на фоне пандемии коронавируса. В итоге голосование проходило в том числе на дворовых лавочках, остановках общественного транспорта, пнях, с открытых багажников автомобилей, на детских площадках.

Но из заявления Эллы Памфиловой следует, что все эти факты глава ЦИК считает выдумкой. Ранее, 30 июня, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заметил, что подобные условия голосования — это «не вопрос антуража», который никак не влияет на право граждан на волеизъявление, пишет Znak.com.

Во Владивостоке избирательный участок организовали прямо в багажнике машины. Именно так проходит "голосование" за будущее страны. pic.twitter.com/rK3rebn238 — Арефьев Павел (@ArefievPavel) June 25, 2020

Фото: соцсети