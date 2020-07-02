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Правительство выделит 4 млрд рублей на создание рабочих мест в регионах

14:17 2.07.2020
Фото с сайта facebook.com
Фото с сайта facebook.com

Правительство РФ выделит 4 миллиарда рублей на создание дополнительных временных рабочих мест. Средства пойдут в регионы на частичное возмещение зарплатных расходов, пояснил глава кабмина Михаил Мишустин.

По словам премьер-министра, речь идет о мерах по одновременному трудоустройству 80 тысяч граждан, которые остались без работы или на грани увольнения, передает «Интерфакс».

Как отметил Мишустин, тем, кто обратится в службы занятости, предложат вакансии в строительстве, агропромышленном комплексе или на транспорте, в сфере ЖКХ и благоустройства территорий, а также в соцслужбах по уходу за пожилыми людьми. Он также добавил, что на предприятиях, где сотрудников перевели в режим неполной занятости, для этих людей постараются организовать дополнительную временную работу.

Порядка 15 миллионов россиян не работали во время ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. Из этого числа 680 тысяч человек (около 4,5%) были сокращены. Глава правительства на совещании 29 июня заявлял, что число официально зарегистрированных безработных в стране с 1 апреля выросло больше чем в 3,5 раза.

Темы: Михаил Мишустин, Трудовое законодательство в России, Рынок труда и безработица в России
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Комментарии читателей
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02.07.2020, 20:41
Гость: Ноль:

Такой большой, а в сказки веришь.
02.07.2020, 19:15
Гость: 25 млн высокотехнологичных рабочих мест

появятся сразу же после "пока я президент, повышышения пенсионного возраста не будет".
02.07.2020, 17:33
Гость: личный опыт

А вот если бы конспектировали вы "Продовольственную программу", принятую в СССР на майском (1982) Пленуме ЦК КПСС, то не задавали таких глупых вопросов.
Все комментарии (7)
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