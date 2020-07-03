Власти Удмуртии предложили ввести утилизационный сбор за гражданское оружие

12:00

Власти Удмуртии предложили ввести сбор за утилизацию гражданского огнестрельного и пневматического оружия, а также основные части огнестрельного оружия, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

По словам властей региона, на текущий момент утилизация гражданского оружия при его физическом износе или отказе владельца от дальнейшего использования не до конца урегулирована законодательством.

Сейчас уничтожением изъятого, самодельного, переделанного, запрещенного к обороту, а также технически непригодного оружия занимаются подразделения войск национальной гвардии, а финансируется это за счет средств федерального бюджета.

"При этом выделяемых средств на уничтожение такого оружия явно недостаточно", - отмечают власти региона.

Предлагаемый законопроект устанавливает введение утилизационного сбора, который будут уплачивать российские производители и иностранные поставщики гражданского оружия. Это упростит передачу оружия на утилизацию, не налагая на граждан дополнительных расходов. Для контроля уплаты предлагается ввести паспорта оружия, куда и будет проставляться соответствующая отметка.

"Законопроектом предполагается, что паспорт оружия будет документом, необходимым федеральным органам исполнительной власти и юридическим лицам, имеющим право осуществлять торговлю оружием, для контроля уплаты утилизационного сбора, а для физических и юридических лиц - владельцев оружия паспорт не станет обязательным документом при получении разрешения на ношение и хранение огнестрельного оружия", - пояснили в правительстве.

При этом законопроектом предусмотрено, что сбор не будет уплачиваться за гражданское оружие, уже находящееся в обороте на момент вступления положений законопроекта в силу.