МИД РФ возмущен решением суда Лондона о доступе Гуайдо к золоту Венесуэлы

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Москва считает возмутительным решение Высокого суда Лондона признать лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента и предоставить ему доступ к золотому запасу этой страны стоимостью $1 млрд, хранящемуся в Банке Англии.

По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, «произошло фактическое отторжение одним государством имущества другого государства с целью поддержки антиконституционного переворота».

Великобритания с 2018 года отказывается вернуть хранящееся у нее золото Венесуэле, поскольку не признает правительство Николаса Мадуро, которого не считает законным главой государства, напоминает «Коммерсант». Венесуэла обратилась в лондонский суд, который 2 июля отказался предоставить господину Мадуро доступ к этому золоту. МИД Венесуэлы назвал это решение абсурдным.

«Это решение возмутительно… Очевидно, в Великобритании независимость суда работает, лишь пока позиция судей согласуется с мнением правительства. Мы с большим интересом изучили бы юридические аргументы Высокого суда Лондона — однако, судя по всему, таких аргументов попросту нет. Британский закон молчит, когда на кону политическая целесообразность»,— говорится в заявлении Захаровой.

Как подчеркнули в МИД РФ, решение Высокого суда Лондона было принято «в нарушение ряда принципов и норм международного права — невмешательства во внутренние дела, уважения суверенитета, иммунитета государственной собственности». При принятии решения «были нарушены интересы венесуэльского народа, и без того страдающего от санкций, также противоречащих международному праву».