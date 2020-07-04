]]>
]]>
Главная В России Новости

МИД РФ возмущен решением суда Лондона о доступе Гуайдо к золоту Венесуэлы

16:46 4.07.2020
Фото со страницы jguaido в соцсети

Москва считает возмутительным решение Высокого суда Лондона признать лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента и предоставить ему доступ к золотому запасу этой страны стоимостью $1 млрд, хранящемуся в Банке Англии.

По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, «произошло фактическое отторжение одним государством имущества другого государства с целью поддержки антиконституционного переворота».

Великобритания с 2018 года отказывается вернуть хранящееся у нее золото Венесуэле, поскольку не признает правительство Николаса Мадуро, которого не считает законным главой государства, напоминает «Коммерсант». Венесуэла обратилась в лондонский суд, который 2 июля отказался предоставить господину Мадуро доступ к этому золоту. МИД Венесуэлы назвал это решение абсурдным.

«Это решение возмутительно… Очевидно, в Великобритании независимость суда работает, лишь пока позиция судей согласуется с мнением правительства. Мы с большим интересом изучили бы юридические аргументы Высокого суда Лондона — однако, судя по всему, таких аргументов попросту нет. Британский закон молчит, когда на кону политическая целесообразность»,— говорится в заявлении Захаровой.

Как подчеркнули в МИД РФ, решение Высокого суда Лондона было принято «в нарушение ряда принципов и норм международного права — невмешательства во внутренние дела, уважения суверенитета, иммунитета государственной собственности». При принятии решения «были нарушены интересы венесуэльского народа, и без того страдающего от санкций, также противоречащих международному праву».

Темы: Венесуэла, Министерство иностранных дел РФ
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
04.07.2020, 23:51
Гость: Алексей

Конечно о интересах России никто не думает. Мы западу нужны для того чтобы их содержать, на них работать, снабжать природными и людскими ресурсами. В США же женщин мало, так вот блондинок РФ и Украины на спасение белого населения как мальков в стовок и пускают.

А так да ни у русских, ни у негров, ни у латинов своих интересов нет и не должно быть. Но слава богу рабы взбунтовались уже. Западу все равно конец и доллару, да и золото они украли или потратили, позолотили слитки вольфрама не зря ведь.

Самое обидное то, что страны латинской Америки и их люди (кроме Мексики) к русским очень хорошо относятся. Меня многие спрашивали, Ну когда же мы наведём в этом мире порядок?

На что я им отвечал - возможно скоро, и пояснял что и Украина в окупации и если что готов воевать с ними в джунглях хоть Флориды под флагом Фиделя. Даже беглые кубинцы в Майями бежавшие от Кастро, повернулись спиной к белой Америке. До того достали все эти англосаксы всех.

Возможно сейчас все. Может и увидим мировую победу народа над глатоном мира США и Англией и приходу более справедливого мирового порядка.

Только Белорусская оппозиция и представители украинской православной церкви в США только верят в вечное могущество западного мира. Пологаю что это то наивности не более.

МИД России просто трудно понять, вы про Ковид19, фейк пандемию молчите и масочки носите. Так чего же упрекать Лондон и Белый дом в чём-то? Они все как им надо же и делают уже 500 лет как. Золото индейцев везут к себе :)))
04.07.2020, 23:21
Гость: Влад 33

Банки Америки принадлежат ... тем кто решил отдать венесуэльские... Разве это тайна? О чем здесь говорить?..
Но и этих денег не хватит ентому ..
Ситуация нагнетается... и только..
04.07.2020, 22:58
Гость: кто

кто вас спросит или обратит внимание
Все комментарии (28)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации