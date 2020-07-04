Племянник Путина возглавит партию «Народ против коррупции»

22:35

Экс-сотрудник ФСБ, бизнесмен Роман Путин, который приходится российскому президенту двоюродным племянником, возглавит партию «Народ против коррупции».

Как ожидается, уже завтра на съезде политической организации будет принято решение о назначении Путина главой партии, в которую он вступил 20 июня, сообщает НТВ.

Как следует из заявления партии «Народ против коррупции», «Роман Игоревич имеет большой опыт общественной и политической деятельности, в области государственной службы. Эффективный предприниматель. Партия получит новый импульс в развитии антикоррупционной деятельности, реализации различных социальных проектов».

Ранее СМИ писали, что Роман Путин намерен создать партию на базе движения «Люди дела». Также он ответил на вопрос о поправках в Конституцию, касающихся президентских сроков: «Наша страна нуждается в сильном лидере, тем более в ситуации глобального кризиса. Альтернативы Владимиру Путину нет».