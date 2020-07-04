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Племянник Путина возглавит партию «Народ против коррупции»

22:35 4.07.2020
Роман Путин. Фото с сайта ru.wikipedia.org

Экс-сотрудник ФСБ, бизнесмен Роман Путин, который приходится российскому президенту двоюродным племянником, возглавит партию «Народ против коррупции».

Как ожидается, уже завтра на съезде политической организации будет принято решение о назначении Путина главой партии, в которую он вступил 20 июня, сообщает НТВ.

Как следует из заявления партии «Народ против коррупции», «Роман Игоревич имеет большой опыт общественной и политической деятельности, в области государственной службы. Эффективный предприниматель. Партия получит новый импульс в развитии антикоррупционной деятельности, реализации различных социальных проектов».

Ранее СМИ писали, что Роман Путин намерен создать партию на базе движения «Люди дела». Также он ответил на вопрос о поправках в Конституцию, касающихся президентских сроков: «Наша страна нуждается в сильном лидере, тем более в ситуации глобального кризиса. Альтернативы Владимиру Путину нет».

Темы: Внутриполитическая ситуация в России, Политические партии в России
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Комментарии читателей
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05.07.2020, 01:34
Гость: Жека

Роман Игоревич имеет большой опыт общественной и политической деятельности, в области государственной службы. Эффективный предприниматель.

В марте 2020 года стало известно, что Роман Путин собирается зарегистрировать собственную партию, чтобы принять участие в региональных выборах 2020 года, а затем в выборах в Государственную думу в 2021 году.

«Мы хотели бы содействовать власти в ее позитивных начинаниях, политику президента мы полностью поддерживаем. Основной упор, однако, сделаем пока на регионах, тех, которые были упущены в некотором моменте.

Любая политическая партия (легальная или нелегальная) должна претендовать на политическую власть. Иначе, бессмысленно.

Так что Рома - лох
05.07.2020, 01:27
Гость: 007

Пчёлы против мёда!!! Похоже, приёмник вырисовывается?
05.07.2020, 01:11
Гость: Евгений В

ФСБ, коррупция, власть и бизнес все переплелось в РФ, так что трудно понять, где что.
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