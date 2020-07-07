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Правительство поддержало запрет на двойное гражданство для послов РФ

09:54 7.07.2020
Дом Правительства РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Дом Правительства РФ © KM.RU, Алексей Белкин

Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект, запрещающий послам и постоянным представителям РФ в международных организациях иметь двойное гражданство и вид на жительство за рубежом, сообщает ТАСС.

Законопроект был внесен в Госдуму 28 февраля председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым и главой комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом. Для послов и постпредов РФ предлагается ввести обязательное требование об отсутствии гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание там гражданина РФ. Документ также запрещает главам дипмиссий приобретать иностранное гражданство или вид на жительство непосредственно в период исполнения ими своих полномочий.

В проекте отзыва указано, что данные изменения обусловлены принятием поправок к Конституции РФ. Согласно новым положениям основного закона, ранее вступившим в силу, отдельным должностным лицам запрещается иметь иностранное гражданство, вид на жительство в другой стране, хранить в зарубежных банках вклады, наличные денежные средства и ценности. 

Темы: Международные соглашения и дипломатия, Правительство России
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Комментарии читателей
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07.07.2020, 14:19
Гость: 123

Не теряем надежду, что разворошат гнездышко
07.07.2020, 13:24
Гость: Босяк

Не лукавьте, не лукавьте, наша песня не про вас, ах оставьте, ах оставьте, все слова, слова, слова...
Боже милостивый, до чего дошла великая держава. Не устоять тебе... рухнешь ты в одночасье, разорвут тебя на части... Разве такое возможно? Во что превратили тебя эти ставленники мирового капитла.
07.07.2020, 13:02
Гость: Алексей

На жену нельзя, она бизнесвумен с низким доходом для налоговой :-)
Все комментарии (17)
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