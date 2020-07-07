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Корабли НАТО вошли в Черное море

18:55 7.07.2020
Фото с сайта hellenicnavy.g

Корабли НАТО вошли в акваторию Черного моря.  В составе минно-тральной группы альянса — плавучая база снабжения "Алиакмон" Военно-морских сил Греции (флагман), тральщик "Тамбре" Испании и "Гаэта" ВМС Италии, сообщает РИА Новости со ссылкой на российский Национальный центр управления обороной.

Военные Черноморского флота следит за действиями этих судов.

Это не первый раз, когда в Черном море появляются корабли других государств. Так, в конце июня в акваторию вошел эсминец ВМС США "Портер". Его контролировали силы Южного военного округа.

Кроме того, неделю назад истребители морской авиации Черноморского флота вылетали на перехват американского самолета-разведчика. Дежурные силы ПВО засекли его на значительном удалении от границы и непрерывно наблюдали за ним при помощи радиолокационных средств контроля. Для перехвата в воздух подняли многоцелевые истребители Су-27.

Темы: Отношения России и НАТО, Российский Военно-морской флот, Военно-политический блок НАТО
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Комментарии читателей
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08.07.2020, 03:32
Гость: Алексей

А на ком тогда будут наживаться евреи Если негров отправят домой? А? Кто будет продавать молоко в их районах по 10 долларов при его стоимости 3.50 везде.
У кого же они эти кошерные товарищи будут скупать краденное, или брать его себе в ламбард за 1% стоимости?

Я бы лучше предложил отправить из США и России и Украины всех евреев да хоть на луну и лучше за это оплатить, отправить вместе с политиками и главами корпораций и олигархами.

Рай на земле бы наступил уже через месяц в том числе и в Африке.
08.07.2020, 02:57
Гость: Шило

Имеют право, пока.
08.07.2020, 02:57
Гость: Кактонетак

Господа из НАТО - это к вам. Вы проиграете любую войну с Россией.
Знаете почему? Потому что вы слабаки, педофилы, педерасты, моральные уроды. Это показало последнее расследование соцсетей.
Плывите домой, поставьте свои корыта в доки и затихните лет на 50.
У вас ничего не получится. Вам врежут наши русаки так, что вторая мировая покажется вам детской игрой.
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