Корабли НАТО вошли в Черное море

18:55

Корабли НАТО вошли в акваторию Черного моря. В составе минно-тральной группы альянса — плавучая база снабжения "Алиакмон" Военно-морских сил Греции (флагман), тральщик "Тамбре" Испании и "Гаэта" ВМС Италии, сообщает РИА Новости со ссылкой на российский Национальный центр управления обороной.

Военные Черноморского флота следит за действиями этих судов.

Это не первый раз, когда в Черном море появляются корабли других государств. Так, в конце июня в акваторию вошел эсминец ВМС США "Портер". Его контролировали силы Южного военного округа.

Кроме того, неделю назад истребители морской авиации Черноморского флота вылетали на перехват американского самолета-разведчика. Дежурные силы ПВО засекли его на значительном удалении от границы и непрерывно наблюдали за ним при помощи радиолокационных средств контроля. Для перехвата в воздух подняли многоцелевые истребители Су-27.