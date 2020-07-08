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Главный архитектор Москвы назвал противопожарные требования избыточными

19:41 8.07.2020
© KM.RU
© KM.RU

Нормы пожарной безопасности в России на данный момент стали слишком архаичными и нуждаются в корректировке. Об этом заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Чиновник посетовал, что действующие правила требуют проектировать широкие пожарные проезды вокруг каждого дома. Их размер избыточен, полагает главный архитектор столицы — при пожарах такие широкие проезды уже не нужны, а места занимают много, пишет ИА REGNUM.

«Существующие пожарные нормативы, которыми необходимо руководствоваться при застройке городских территорий, неактуальны и требуют пересмотра. Эти нормы архаичны, они учитывают устаревшие методы и правила тушения пожара и не учитывают современные технологии», — сказал Кузнецов.

Темы: Москва, Пожары и возгорания в России
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