Главный архитектор Москвы назвал противопожарные требования избыточными

19:41

Нормы пожарной безопасности в России на данный момент стали слишком архаичными и нуждаются в корректировке. Об этом заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Чиновник посетовал, что действующие правила требуют проектировать широкие пожарные проезды вокруг каждого дома. Их размер избыточен, полагает главный архитектор столицы — при пожарах такие широкие проезды уже не нужны, а места занимают много, пишет ИА REGNUM.

«Существующие пожарные нормативы, которыми необходимо руководствоваться при застройке городских территорий, неактуальны и требуют пересмотра. Эти нормы архаичны, они учитывают устаревшие методы и правила тушения пожара и не учитывают современные технологии», — сказал Кузнецов.