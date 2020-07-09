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Ликсутов объявил о снижении цен на фиолетовой ветке метро Москвы

18:53 9.07.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин

На Таганско-Краснопресненской линии власти проведут эксперимент по снижению тарифов на проезд вне часа пик. Об этом телеканалу «Москва 24» рассказал заммэра столицы, глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Чиновник пояснил, что проводимый эксперимент стартует в сентябре 2020 года. Он продлится в течение 8-10 месяцев. По предварительной информации, скидка на проезд в подземке будет варьироваться от 30% до 50%.

По словам Ликсутова, эксперимент обязательным не будет: каждый пассажир решит, как ему удобнее передвигаться в метро. Если  эта инициатива, призванная перераспределить нагрузку на метро, окажется удачной, тарифы снизят и на других линиях столичной подземки.

Темы: Москва, ГУП «Московский метрополитен»
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Комментарии читателей
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09.07.2020, 22:34
Гость: Вадим

Значит на зелёной ветке, будут драть в три раза дороже
09.07.2020, 20:02
Гость: Рулон Обоев

А этот господин сам-то в метро ездит? Там всё и всегда забито, как сельди в банке! Построили бы уже параллельную ветку, чтобы разгрузить эту!
09.07.2020, 19:45
Гость: Влад

Это не эксперимент, а уже принятое решение.
Цель - повысить стоимость в час-пик, чтобы увеличить поборы.
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