Ликсутов объявил о снижении цен на фиолетовой ветке метро Москвы

18:53

На Таганско-Краснопресненской линии власти проведут эксперимент по снижению тарифов на проезд вне часа пик. Об этом телеканалу «Москва 24» рассказал заммэра столицы, глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Чиновник пояснил, что проводимый эксперимент стартует в сентябре 2020 года. Он продлится в течение 8-10 месяцев. По предварительной информации, скидка на проезд в подземке будет варьироваться от 30% до 50%.

По словам Ликсутова, эксперимент обязательным не будет: каждый пассажир решит, как ему удобнее передвигаться в метро. Если эта инициатива, призванная перераспределить нагрузку на метро, окажется удачной, тарифы снизят и на других линиях столичной подземки.