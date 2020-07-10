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В России число киберпреступлений выросло почти вдвое

13:37 10.07.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

В период с января по июнь 2020 года количество преступлений в сфере IT-технологий выросло на 91,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом объявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. 

«Существенным фактором, оказывающим негативное влияние на криминогенную ситуацию в стране, продолжает оставаться рост IT-преступности. За первое полугодие он составил 91,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а удельный вес указанных противоправных деяний в общей структуре преступности достиг 22,3%», — цитирует ее ТАСС.

В то же время общее число преступлений по сравнению с аналогичным периодом 2019-го уменьшилось на 0,1%. Количество преступлений против личности сократилось на 8%, с использованием оружия — на 10,1%, разбоев — на 20,2%, грабежей — на 11,4%, краж — на 2,9%. Число нарушений в сфере семейно-бытовых отношений уменьшилось на 10,6%.

Отметим, что еще в мае сотрудники МВД РФ прогнозировали рост более чем в два раза числа IT-преступлений в стране по итогам 2020 года. В ведомстве отмечали, что киберпреступность в России стремительно набирает обороты.

Темы: IT-технологии, МВД России
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Комментарии читателей
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10.07.2020, 16:57
Гость: Вася

Ну вот, а то в уши дули, что держать деньги в безнале, безопасно
10.07.2020, 15:20
Гость: gvozd

это голимая Пропаганда.
нет никаких "преступлений IT"..
это Информация, а не физическая собственность или права личности.
какие "преступления" могут быть в мире фантазий?
это БРЕД навязываемый американским ивреями.
такой же как т.н. "интеллектуальные права" - причем даже не конкретбых людей, а Корпораций или Государства.
это Фикция высосанная из пальца для оправдания вмештельства Государства в личную переписку и свободу слова.
сказали бы в 19м веке что кто совершил "преступление" в словах - покрутили бы у виска, но сегодня левацкая пропаганда всем загадила мозги.
10.07.2020, 15:06
Гость: Однако,

цифровизация.
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