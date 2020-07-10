В России число киберпреступлений выросло почти вдвое

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В период с января по июнь 2020 года количество преступлений в сфере IT-технологий выросло на 91,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом объявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Существенным фактором, оказывающим негативное влияние на криминогенную ситуацию в стране, продолжает оставаться рост IT-преступности. За первое полугодие он составил 91,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а удельный вес указанных противоправных деяний в общей структуре преступности достиг 22,3%», — цитирует ее ТАСС.

В то же время общее число преступлений по сравнению с аналогичным периодом 2019-го уменьшилось на 0,1%. Количество преступлений против личности сократилось на 8%, с использованием оружия — на 10,1%, разбоев — на 20,2%, грабежей — на 11,4%, краж — на 2,9%. Число нарушений в сфере семейно-бытовых отношений уменьшилось на 10,6%.

Отметим, что еще в мае сотрудники МВД РФ прогнозировали рост более чем в два раза числа IT-преступлений в стране по итогам 2020 года. В ведомстве отмечали, что киберпреступность в России стремительно набирает обороты.