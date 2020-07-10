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В Кремле обсудили возможность отмены на выборах «дня тишины»

10:36 10.07.2020
Здание Совета Федерации © KM.RU, Алексей Белкин
Здание Совета Федерации © KM.RU, Алексей Белкин

Кремль и Совет Федерации задумались над тем, чтобы вообще отменить «день тишины» перед выборами. Помимо этого, в Кремле думают над введением и других норм, которые действовали во время голосования по Конституции, передает РБК со ссылкой на внутренние источники.

Среди прочих инициатив: отмена запрета на обнародование экзитполов до закрытия участков и назначении наблюдателей только при помощи Общественной палаты. В настоящее время в день перед голосованием запрещается проводить какую-либо агитацию. Назначать наблюдателей на выборах могут партии, кандидаты, Общественная палата. Публиковать экзитполы по итогам голосования разрешается исключительно после закрытия всех избирательных участков.

Как отметил один из источников издания, обсуждение также ведется с парламентом. Председатель конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас подтвердил, что предложения обсуждаются в Совфеде.

«Я поддерживаю эти идеи, за исключением монополии Общественной палаты на назначение наблюдателей», — пояснил сенатор.

Накануне сообщалось, что применить в ходе выборов могут и другую инициативу, которая применялась во время последнего плебисцита, — голосование в течение нескольких дней. О том, что эта практика полностью себя оправдала, заявила спикер верхней палаты Валентина Матвиенко.

Темы: Выборы в органы власти в России, Законотворческая деятельность в России, Общественно-политическая жизнь в России
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Комментарии читателей
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10.07.2020, 17:07
Гость: demos

Да чего мелочиться? Отменяли бы сразу сами выборы, ведь всё равно вся страна захвачена ОПГ.
10.07.2020, 15:28
Гость: Виктор.Красноярск.

К этому всё и шло . Последняя вишенка на торт- ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗА ПАРТИЕЙ ЖиВ ОФИЦИАЛЬНОЙ ВОЗМОЖНОСТР ИЗМЕНЯТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ВВИДУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ НЕОБХОДИМОСТИ .
10.07.2020, 15:01
Гость: Фальшивая власть - фальшивое государство

Шапито. Эти гении тактики и стратегии прям вынуждают изобрести альтернативный формат выборов.
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