«Неясно кем, кому и как»: Сафронову предъявили обвинение

Задержанному бывшему журналисту и сотруднику Роскосмоса Ивану Сафронову предъявлено обвинение в госизмене

Об этом сообщил его адвокат Иван Павлов.

При этом никаких доказательств вины Сафронова ФСБ пока не предоставила, сообщил Павлов. Не были указаны в обвинении и данные о получении Сафроновым денег от чешской разведки.

«Предъявленное обвинение Ивану непонятно. Неясно кем, по версии следствия, был завербован Иван, какие сведения, кому и как передавал, а также в какое время», — объяснил юрист журналистам после заседания.

До этого момента Сафронов находился в статусе подозреваемого. Вину он так и не признал.

Как отмечал ранее адвокат Сафронова, процедура предъявления обвинения является чистой формальностью — она заключается только в том, что сторону защиты ознакомят с текстом постановления, который называется «Постановление о привлечении в качестве обвиняемого».

По результатам первого заседания Лефортовский суд постановил арестовать Сафронова на два месяца. Сам журналист свою вину не признал. Защита уже обжаловала решение судьи, рассмотрение апелляции пройдет в Мосгорсуде 16 июля. До этого времени экс-журналисту придется сидеть в СИЗО — там, по его словам, с ним обращаются корректно.

«Мы только что побывали у него, говорит — не пытают, не бьют. Давления, говорит, также не оказывают, по крайней мере физического точно. Говорит, что обращаются корректно», — рассказала «Интерфаксу» член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева. По ее словам, Сафронов находится в шоке от произошедшего, но «по-другому быть и не может».

Задержание Ивана Сафронова прошло 7 июля по подозрению в госизмене — согласно соответствующей статье 275 УК РФ в связи с этим ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Первыми о задержании сотрудника Роскосмоса сообщили представители пресс-службы госкорпорации.

«Роскосмос оказывает всяческое содействие следственным органам. Задержание Сафронова И.И. не касается его текущей работы в Госкорпорации», — подчеркнули в пресс-службе.

По обнародованным впоследствии данным, ФСБ подозревает, что журналист якобы работал на одну из спецслужб НАТО и регулярно передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ.

В частности, подозрения касаются передачи спецслужбам Чехии секретной информации, связанной с поставкой оружия и действиями российских Вооруженных сил в Африке и на Ближнем Востоке. По мнению следствия, конечным получателем переданных Чехии сведений были Соединенные Штаты.

При этом с чешской стороны пока не последовало никаких официальных заявлений: первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек не стал комментировать дело Сафронова, информирует издание Denik N.

В то же время, сам Сафронов видит причину своего задержания в другом аспекте своей деятельности. «Иван категорически связывает это [уголовное дело] со своей профессиональной, журналистской деятельностью», — уточнял адвокат экс-журналиста Иван Павлов.

По его словам, в деле есть семь томов, «прошитых и пронумерованных, с корками», а события дела охватывают восемь лет. В общей сложности за Сафроновым следили с 2012 года. Именно в этом году журналист и был якобы завербован чешскими спецслужбами, добавил Павлов.

До прихода в Роскосмос Сафронов был корреспондентом изданий «Коммерсант» и «Ведомости». Оба СМИ назвали обвинения в адрес журналиста несостоятельными и потребовали, чтобы обстоятельства дела «были рассмотрены непредвзято и с неукоснительным соблюдением закона».

Вступилась за Сафронова и американская правозащитная организация Комитет защиты журналистов (КЗЖ) – ее представители потребовали немедленного освобождения экс-журналиста в ультимативной форме. Соответствующее заявление появилось на сайте комитета – в нем говорится, что выдвинутые против Сафронова обвинения в шпионаже надуманные, поэтому их должны немедленно снять.

«Иван Сафронов должен быть немедленно отпущен», — подчеркнули его составители.

Многие журналисты также вышли на одиночные пикеты в поддержку коллеги к зданию ФСБ на Лубянке. Полиция задержала 23 человека 7 июля и еще 11 человек после заседания, которое прошло 13 июля. Большинство задержанных — сотрудники газеты «Коммерсантъ». Готовность оказать им юридическую поддержку уже выразили в Союзе журналистов. Как подчеркнул председатель организации Владимир Соловьев, они не представляли никакой опасности, собравшись около СИЗО «Лефортово», где и прошли последние задержания.

Как ранее отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, материалы СМИ в поддержку арестованного по делу госизмене Ивана Сафронова основаны на эмоциях.

«Мы читали многие материалы, которые были опубликованы на этот счет, но эти журналистские материалы в основном основываются на эмоциях», — заявил пресс-секретарь и подчеркнул, что данные тексты не могут иметь под собой какой-то реальной информации о результатах работы Федеральной службы безопасности.

8 июля адвокат Сафронова заявил, что ФСБ в суде будет пытаться доказать, что связи между предполагаемой госизменой советника главы Роскосмоса и его журналистской деятельностью нет. «Это их главная задача», — заключил защитник бывшего спецкора.